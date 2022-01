Le prince Harry et Meghan Markle vendent leur petite maison. Ils disent que le prince Harry et Meghan envisagent de vendre leur petite maison à Montecito et de déménager ailleurs, selon The Mirror et DailyMail. Nouvelle année, nouvelle maison.

« Ils envisagent de vendre leur maison là-bas », a déclaré la source. « Cependant, ils ne seront pas sur le marché pour ce qu’ils sont. Il ne sera montré qu’aux personnes dont les fonds sont confirmés et qui sont des acheteurs sérieux. »

Apparemment, le duc et la duchesse de Sussex veulent que vous restiez dans la région de Montecito. La source note :

« Ils veulent rester dans ou à proximité du quartier mais ils ne sont pas très satisfaits de la maison et de l’emplacement. »

Selon Cosmopolitan, Meghan et Harry sont extrêmement privés de leur vie (vraiment? Lol!) Et de leur maison, mais ont montré de petites parties de leur résidence ces dernières années, y compris lors de la vidéo du 40e anniversaire de Meghan avec Melissa McCarthy – qui a été tournée bureau super chic de la duchesse.

La maison actuelle du duc et de la duchesse de Sussex, qui a coûté environ 14,5 millions de dollars, a une vue sur l’océan, une piscine, un court de tennis, une maison d’hôtes, une salle de sport, un home cinéma, un spa et une cave à vin. a été signalé qu’il avait 9 chambres et 16 salles de bains. De plus, il est proche d’autres célébrités célèbres qui vivent à Montecito, comme Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres.

Ainsi, le prince Harry et Meghan Markle vendent leur petite maison.