Le prince Harry et Meghan Markle veulent désespérément “ rester pertinents ” – des histoires de fuite des Sussex | Royal | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont été accusés d’avoir «divulgué» des histoires à la presse, ce qui a mis un terme à toute discussion entre les Sussex et la famille royale, a rapporté The Sun. Mais alors que le duc et la duchesse de Sussex signent des accords de plusieurs millions de dollars, ils doivent rester pertinents. Russell Myers a expliqué qu’il était “étrange” que le couple se soit retiré de ses fonctions pour des vies plus privées, mais dont on parle toujours.

S’adressant à talkRADIO, M. Myers a déclaré: «Pour un couple qui est parti pour la vie privée, il y a une quantité extraordinaire d’histoires entourant leur vie qui sont divulguées.

«Celles-ci se retrouvent dans la presse britannique.

“Nous comprenons qu’ils ont quelques journalistes amicaux avec qui ils traitent.

«Ils ont coupé une partie de la presse disant qu’ils n’étaient pas satisfaits de leur couverture.

«C’est une façon très hollywoodienne de faire les choses et cela a été un problème pour Harry et Meghan.

«Faire en sorte que la presse amicale écrive à quel point vous êtes incroyable tout le temps ne fonctionne pas vraiment.

«C’est étrange parce que, bien qu’ils disent s’être éloignés pour l’intimité, ils ne voulaient rien avoir à voir avec la presse britannique.

“Les gens en parlent toujours et je suppose qu’ils veulent toujours qu’on leur parle parce que tout en signant des accords importants, ils doivent rester pertinents.”

“Une source nous dit que” William pense qu’Harry est devenu trop gros pour ses bottes depuis son déménagement en Californie et que le succès et Hollywood lui sont allés à la tête. “

«Il l’a déjà accusé de faire passer la célébrité sur sa famille après la grande interview, mais il est prêt à donner à Harry une dernière chance de prouver sa loyauté envers sa famille.

L’annonce du duc et de la duchesse de Sussex, décrivant leurs propres plans pour l’avenir, a énormément bouleversé William avant une réunion de la famille royale pour négocier les termes de “Megxit”, a rapporté le magazine Sunday Times.

Suite à un décret de la reine, le couple a admis qu’il ne pouvait pas utiliser le mot «royal» pour des projets personnels, mais a déclaré que la monarchie n’avait «aucune juridiction» à l’étranger.