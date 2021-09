Le prince Harry et Meghan Markle visiteront NYC, One World Observatory ⋆ .

Le prince Harry et Meghan Markle visiteront l’observatoire One World à New York jeudi matin avec le gouverneur Kathy Hochul, le maire Bill de Blasio, la première dame Chirlane McCray et leur fils, Dante, a annoncé le bureau du maire.

Leur visite dans la Big Apple est le premier voyage public du duc et de la duchesse de Sussex depuis leur déménagement en Californie.

Le journaliste royal Omid Scobie, co-auteur de la biographie du couple “Finding Freedom”, a également tweeté à propos de leur visite.

“Le prince Harry et la duchesse Meghan commenceront leur aventure à New York demain matin, le 23 septembre, lorsqu’ils rejoindront le maire de New York @BilldeBlasio et @GovKathyHochul pour une visite à 8 heures du matin à l’observatoire @OneWorldNYC”, a-t-il écrit.

Le One World Observatory au 117 West St. est situé aux étages 100-102 du One World Trade Center, le plus haut bâtiment des États-Unis et le bâtiment principal du complexe reconstruit du World Trade Center.

Samedi, le couple fera une apparition à Global Citizen Live à Central Park’s Great Lawn pour discuter de l’importance d’atteindre l’équité mondiale en matière de vaccins. Ils demanderont au G7 et à l’UE de donner immédiatement au moins 1 milliard de doses de vaccin COVID-19 pour ceux qui en ont le plus besoin.

Depuis la mise en scène de leur sensationnel Megxit, Harry, 37 ans, et Markle, 40 ans, se sont concentrés sur la philanthropie et ont même fait partie de la liste des 100 personnes les plus influentes du magazine Time cette année.

On ne pense pas qu’ils amènent leur fils de 2 ans, Archie, ou sa sœur de 3 mois, Lilibet, pour le voyage éclair, ont déclaré des sources à Page Six.

La dernière fois que Harry, 37 ans, était à Gotham, c’était en 2013, lorsqu’il a rejoint Chris Christie après que l’ouragan Sandy a dévasté la région des trois états.

La dernière fois que Markle était dans la ville, c’était pour sa baby shower très médiatisée de 500 000 $ en février 2019, qui s’est tenue dans le penthouse de l’hôtel Mark, lorsqu’elle est arrivée de Londres à bord du jet privé d’Amal Clooney.