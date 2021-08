Le prince Harry et Meghan Markle « voulaient une option » du titre d’Archie, selon le livre | Royale | Nouvelles

L’édition de poche de Finding Freedom, avec un nouvel épilogue, affirme que les assistants du palais ont été chargés d’informer la presse que le duc et la duchesse de Sussex ne voulaient pas de titre pour leur fils, né en mai 2019. Mais le livre d’Omid Scobie et Carolyn Durand affirme que Meghan et Harry voulaient l’option d’un titre pour Archie.

La biographie affirme que le « traitement différentiel » que les Sussex pensaient que leur fils avait reçu était une « piqûre majeure » pour eux.

Le livre dit: “Les assistants du Palais ont en fait été chargés d’informer la presse que le couple ne voulait pas de titre pour Archie.

“En réalité, le couple voulait l’option, étant donné qu’elle offrirait à leur fils un niveau de sécurité qui ne vient qu’avec un titre.

“Le traitement différentiel que le couple a estimé avoir été accordé à leur fils a été une piqûre majeure pour Harry et Meghan.”

Le couple a évoqué la question d’un titre pour Archie lors de leur interview controversée avec Oprah Winfrey en mars.

Meghan a déclaré: “Ils disaient qu’ils ne voulaient pas qu’il soit un prince ou une princesse, ne sachant pas quel serait le sexe, ce qui serait différent du protocole.”

Cependant, Archie n’avait pas le droit d’être prince à sa naissance en raison des règles établies par le roi George V il y a plus de 100 ans.

LIRE LA SUITE: Le prince William «très frustré» alors que Duke «perd» Harry avec le chat d’Oprah

Selon le livre, certains membres de la famille royale étaient « discrètement ravis » que Meghan ait raté les funérailles du prince Philip parce qu’ils ne voulaient pas qu’un « cirque » ou la femme de Harry « crée un spectacle ».

La biographie affirme également que le couple n’avait aucun regret d’avoir quitté ses rôles royaux et que Meghan avait trouvé son interview télévisée révélatrice « libératrice ».

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie en Amérique.

Ils vivent maintenant en Californie avec Archie, deux ans, et leur petite fille Lili.

Les avocats de Harry et Meghan ont pris leurs distances par rapport à Finding Freedom, le décrivant comme non autorisé et affirmant que les auteurs “ne parlent pas au nom de nos clients et semblent s’appuyer sur des sources anonymes”.

Buckingham Palace a refusé de commenter.