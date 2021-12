Le prince Charles « avait besoin du prince Harry là-haut », déclare Andersen

Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions royales au début de 2020, pour poursuivre une vie «financièrement indépendante» loin du cabinet. Depuis leur départ, Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont déménagé en Californie où ils résident avec leurs enfants : Archie, deux ans, et Lilibet, née en juin.

Mais un auteur royal a affirmé que Harry et Meghan auraient été des « éléments majeurs » dans l’équation de la popularité de Charles lorsqu’il deviendra roi.

Christopher Andersen, qui a écrit » Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry et Meghan « , affirme également que le couple contribuerait à l’opinion du public sur Camilla en utilisant un titre de reine consort.

Kinsey Schofield, fondateur du site royal basé à Los Angeles ToDiForDaily.com s’est entretenu avec l’auteur royal pour discuter de la question du titre de Camilla lorsque Charles est dirigeant.

Mme Schofield a évoqué l’incertitude du titre que Camilla recevra lorsque le cabinet sera dirigé par le duc et la duchesse de Cornouailles – qu’il s’agisse de princesse consort ou de reine consort.

Harry et Meghan « vraiment nécessaires » par Charles pour cimenter leur popularité lorsqu’ils étaient rois (Image : .)

Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales l’année dernière (Image: .)

M. Andersen a affirmé : «[Camilla] deviendra automatiquement reine quand il sera roi et pensez-vous qu’il va avoir un couronnement et dire que vous allez être la première reine consort de l’histoire moderne à être simplement ignorée ?

« Bien sûr que non! Il va la couronner.

YouGov a mené un sondage le mois dernier qui a révélé que seulement 14% des Britanniques pensaient que Camilla devrait recevoir le titre de « Reine » lorsque Charles deviendrait roi, 42% exprimant qu’ils pensaient qu’elle devrait être appelée « princesse consort ».

M. Andersen affirme que Harry et Meghan « vendraient au public » l’idée du titre.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur le titre que Camilla recevra lorsque Charles sera roi (Image: PA)

Il ajouta: « [Charles] toujours voulu et il avait vraiment besoin d’Harry là-haut… et de Meghan pour aider à vendre le public.

« Non seulement sur le sien, vous savez, il n’est pas le gars le plus populaire, il ne l’a jamais été.

« Pas seulement sur sa monarchie mais, vous savez, pour vendre Camilla en tant que reine et maintenant il a vraiment perdu, un élément majeur, je pense, dans cette équation. »

Selon YouGov, Charles est le sixième membre le plus populaire de la famille royale, se classant après son fils le prince William à la troisième place, l’épouse de William Kate, la duchesse de Cambridge à la quatrième et la sœur de Charles Anne à la cinquième place.

Christopher Andersen affirme que Meghan et Harry contribueraient à l’opinion du public sur le titre de reine de Camilla (Image: .)

M. Andersen a ajouté dans sa réponse au débat sur le titre de Camilla : «[Charles] a toujours voulu qu’elle soit reine et en fait, elle est maintenant princesse de Galles.

« Maintenant, c’est une sorte de jeu de société auquel ils jouent, une sorte de fumée et de miroirs parce que personne ne veut offenser les sensibilités.

« Diana sera pour toujours la princesse de Galles en ce qui concerne les gens.

« Camilla, reine ? Bien sûr, elle sera reine.

En 2005, la famille royale a déclaré que Camilla utiliserait le titre de « Princesse consort » lorsque Charles gouvernerait (Image: .)

Il a ensuite fait référence à la pratique royale traditionnelle selon laquelle le titre généralement accordé à l’épouse d’un roi au pouvoir est « reine consort ».

Le segment du couronnement du site Web royal se lit comme suit : « Sauf décision contraire, une reine consort est couronnée avec le roi, lors d’une cérémonie similaire mais plus simple.

« Si la nouvelle souveraine est une reine, son épouse n’est ni couronnée ni ointe lors de la cérémonie de couronnement. »

Cependant, après leur mariage en 2005, le couple a déclaré que son intention était que Camilla utilise le titre de « Princesse consort ».