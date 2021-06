Le prince Harry et Meghan «ne s’en vont pas», mais le public américain pourrait perdre «l’appétit», selon le conseiller | Royale | Nouvelles

L’ancien conseiller anglo-américain et membre senior du groupe de réflexion Bow Group, Lee Cohen, a déclaré à Express.co.uk qu’il ne voyait pas le prince Harry et Meghan Markle disparaître dans le vide, car le couple ferait tout pour rester sous les projecteurs. Cependant, Lee Cohen n’était pas convaincu que le public américain puisse les supporter pendant une longue période et a regardé d’autres célébrités qui façonnent et façonnent leur marque pour rester pertinentes. M. Cohen a laissé entendre qu’il pourrait être intéressant pour Harry et Meghan de suivre cette voie, car le duc et la duchesse de Sussex se lancent déjà dans plusieurs entreprises inconnues.

On a demandé à M. Cohen si le prince Harry et Meghan avaient une certaine longévité pour leur marque en se concentrant sur leur vie, car les membres de la famille royale n’iront pas plus loin.

Il a déclaré: «Je pense certainement que c’est leur ambition de rester sous les feux de la rampe aussi longtemps que possible.

« Et nous avons beaucoup de célébrités ici, vient à l’esprit Madonna, qui semblaient se réinventer et rester populaires.

« Considérant toutes les ressources dont les Sussex ont à leur disposition et compte tenu des qualités spéciales supplémentaires dont ils disposent.

“[Like] Le statut royal de Harry, également partagé par Meghan.

« En ce moment, je ne pense pas que dans un avenir prévisible, ils vont s’en aller.

« La question est de savoir combien de temps le public aurait-il envie de continuer à écouter ses doléances.

«Leurs griefs contre le système royal, contre l’institution de la monarchie, griefs contre les membres de leur propre famille.

“Même si ces titres sont un jour supprimés, en Amérique, ils n’ont de toute façon aucun statut officiel.

« Leur seule valeur est promotionnelle et, méritée ou non, qui a déjà été atteinte. »

Le prince Harry et Meghan Markle ont subi des pressions de la part des critiques pour qu’ils abandonnent leurs titres royaux après leur départ de la famille royale, certains déclarant que le public américain ne serait pas intéressé sans eux.

Cependant, le couple royal a signé plusieurs accords lucratifs avec Spotify et Netflix et a lancé et collaboré avec plusieurs entreprises caritatives.

Le prince Harry a également été embauché par la société de coaching en santé mentale BetterUp en tant que responsable de l’impact, qui devrait rapporter plusieurs millions au duc.