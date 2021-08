Le prince Harry et Meghan obtiennent-ils un contact élevé dans une ferme de pot locale? 10z viral

Je suis toujours hanté par une histoire qui est sortie en juin 2020. L’histoire concernait une mystérieuse usine de cannabis qui venait d’être “découverte” près de la maison familiale des Middleton à Bucklebury. On pourrait même dire que l’exploitation de culture était adjacente à Middleton Manor, et si proche de la maison de Carole et Michael Middleton que ce serait assez fou s’ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait. Il y a eu une descente de police dans la ferme de cannabis, puis il n’y a eu aucun suivi, ce qui m’a également fait croire que les Middleton étaient impliqués d’une manière ou d’une autre. J’évoque tout cela parce que le duc et la duchesse de Sussex vivent apparemment aussi à proximité d’une ferme de mauvaises herbes à Montecito. C’est une ferme de cannabis légale, mais l’odeur fait planer tout le monde ? Montecito Mary Jane : Une histoire de Sussex.

Harry et Meghan ont bravé une puanteur royale droite – d’une usine de cannabis géante. Une entreprise légale de mauvaises herbes possède 20 grandes serres pleines de plantes à quelques minutes du manoir du duc et de la duchesse de Sussex en Californie. Et suite à une série de plaintes de voisins, l’entreprise s’est engagée à installer de nouveaux “systèmes de contrôle des odeurs”. Un habitant a déclaré au Sunday Mirror que l’odeur était si mauvaise qu’il a dû s’arrêter en conduisant. L’usine se trouve à moins de 10 minutes en voiture du manoir Montecito où le couple vit avec son fils Archie, deux ans, et sa fille Lilibet, âgée de deux mois. Le local Gregory Gandrud, 60 ans, a déclaré à propos des nouvelles mesures anti-odeurs : « C’est une bonne nouvelle pour nous, ainsi que pour Harry et Meghan. La puanteur devenait de plus en plus forte et se dirigeait vers eux. Je conduisais le long de l’autoroute et j’ai été durement touché par l’odeur. J’ai dû m’arrêter. Cela m’a fait complètement perdre le fil de mes pensées. Beaucoup de gens ici souffrent. Richard Mineards, un autre voisin, a ajouté : « La culture du cannabis près d’ici est devenue légale en 2016 et de nombreux producteurs ont pris le train en marche. La Santa Barbara Coalition of Responsible Cannabis et la Cannabis Association for Responsible Producers ont toutes deux promis un « nouveau processus élargi de réponse aux odeurs ».

[From The Daily Mirror]

Le but de cette histoire est de donner l’impression que Meghan et Harry vivent dans un quartier très drogué ou quelque chose du genre, comme à quel point il est honteux que Montecito ait l’odeur piquante de Mary Jane flottant dans l’air. Mais il semble que les Sussex soient proches de beaucoup de terres agricoles et bien sûr, les gens cultivent de la marijuana. C’est une culture super-rentable. J’aimerais que Meghan et Harry s’y penchent et investissent dans une entreprise de culture ou quelque chose du genre. J’espère qu’ils préparent une de leurs vingt-six salles de bain en ce moment ! Quoi qu’il en soit, j’aimerais toujours savoir si les Middleton exploitaient secrètement une usine de cannabis.

