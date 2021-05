Le prince Harry et Meghan ont averti que la paire avait perdu sa chance en n’envoyant pas de note à Kate et William | Royal | Nouvelles

Les commentateurs royaux Roz Weston et Graeme O’Neil ont parlé sur ET Canada et ont discuté du 10e anniversaire du prince William et de Kate. On ne sait pas si le prince Harry et Meghan Markle ont félicité le couple en privé pour leur jalon, bien que certains rapports suggèrent qu’ils l’ont fait. Mais, M. Weston et O’Neil ont convenu que c’était une occasion manquée de ne pas écrire un tweet ou un message Instagram pour le duc et la duchesse de Cambridge.

Ils ont insisté sur le fait que si Meghan et Harry l’avaient fait, cela aurait été bien accueilli par le public et les aurait mis en meilleure position au milieu des tensions de la famille royale.

M. Weston a déclaré: “Je ne sais pas comment interpréter cela.

“Je ne sais pas s’il est plus intime que le prince Harry et Meghan Markle n’aient pas dit quelque chose publiquement ou moins.”

M. O’Neil a réfléchi à la manière dont un message public aurait amélioré la position de Meghan et Harry auprès du public.

NE MANQUEZ PAS: Royal LIVE: Queen et William se sont associés pour affronter Meghan avec interdiction

Il a dit: «Ce serait la bonne chose à faire.

«C’est une chose mutuelle, il suffit de reconnaître l’anniversaire de Kate et William, de publier un tweet ou quoi que ce soit.

“Cela aurait fait des merveilles aux yeux du public.”

M. Weston a ajouté que les gens ordinaires envoient des félicitations privées et publiques pour les célébrations entre amis et en famille.

Pour marquer leur 10e anniversaire, William et Kate ont publié une vidéo réconfortante d’eux-mêmes et de leurs trois enfants profitant du plein air.

La vidéo de 40 secondes a ravi les fans du monde entier car elle a permis un aperçu de la vie de Cambridge.

La légende de la vidéo disait: “Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille, W et C.”