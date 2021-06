Le prince Harry et Meghan ont averti qu’ils ne “bénéficieraient pas” de la facture stupéfiante de Frogmore | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry et Meghan Markle ont été prévenus que “quelqu’un d’autre va bénéficier” de leur “investissement” Frogmore Cottage. La résidence britannique du duc et de la duchesse de Sussex à Windsor est devenue un point focal après que la famille royale a publié ses comptes financiers annuels. L’hôte de HeirPod et contributeur royal d’ABC, Omid Scobie, a expliqué ce qu’il a montré pour les anciens membres de la famille royale.

Il a déclaré aux auditeurs: “Les Sussex ont retourné 2,4 millions de livres sterling pour la rénovation de leur résidence officielle au Royaume-Uni.

“Mais le rapport a également révélé qu’ils payaient également leur loyer dans la propriété jusqu’en mars 2022.

“Bien qu’ils aient payé pour la rénovation, ils ne sont techniquement pas propriétaires de la propriété.

“Je ne sais pas à quel point c’est génial comme investissement.”

M. Scobie a poursuivi: “Généralement, avec les biens locatifs, vous ne voulez pas trop dépenser parce que quelqu’un d’autre va en profiter.”

L’hôte a ensuite expliqué comment Meghan et Harry avaient fini par rendre un grand service à la monarchie.

Il a expliqué: “Les Sussex figuraient également dans les rapports financiers de Buckingham Palace, mais pour de bonnes raisons.

“La reine a dû approuver des économies de près de 10 millions de livres sterling pour couvrir l’impact de la pandémie.”

L’hôte a souligné que cela était devenu un “chiffre important à noter dans le rapport financier”.

Les Sussex vivent actuellement en Californie avec leurs deux enfants.

Depuis qu’il a officiellement démissionné en 2020, seul Harry est de retour au Royaume-Uni.

Le duc a assisté aux funérailles du prince Philip en avril et est également de retour pour participer au dévoilement de la statue de sa mère, la princesse Diana.

Les deux fois, Harry a séjourné à Frogmore lors de ses visites.