Le prince Harry et Meghan ont critiqué le demi-tour des médias sociaux alors que la paire était autrefois de «grands fans» | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle se sont retirés des réseaux sociaux au début de l’année avec une source proche affirmant qu’ils ne reviendraient sur aucune plateforme en ligne à la suite de torrents d’abus. Les Sussex n’ont pas non plus leur fondation Archewell sur les principaux réseaux de médias sociaux, le prince Harry ayant récemment déclaré qu’il ne reviendrait sur aucune des plateformes tant que le problème de la « désinformation » n’aurait pas été résolu par les entreprises. Mais certains commentateurs royaux étaient perplexes face au demi-tour de Harry et Meghan sur les réseaux sociaux, l’un d’eux remarquant que le couple semblait apprécier leurs canaux de médias sociaux quand cela leur convenait dans le passé.

Le rédacteur en chef du Daily Mail, Richard Eden, a discuté de la récente interview du prince Harry lors du sommet RE: WIRED où le duc a discuté de « l’ampleur de la désinformation » sur les réseaux sociaux.

Le prince a fait remarquer que les familles étaient « détruites » par le problème mais ne pensait pas que le problème était si grave qu’il ne pouvait pas être résolu.

Il a déclaré: « J’ai perdu ma mère à cause de cette rage auto-fabriquée.

« Et évidemment, je suis déterminé à ne pas perdre la mère de mes enfants à cause de la même chose. »

M. Eden a partagé ses réflexions sur les commentaires du prince Harry, mais a été confus lorsque lui et sa femme ont fait leur revers sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré: « Comme toujours avec Harry et Meghan, ils disent en quelque sorte des choses qui vous laissent très confus par la suite.

« Je veux dire, ils étaient des fans si passionnés des médias sociaux, Meghan s’est en quelque sorte fait un nom grâce à son blog de style de vie et à des publications Instagram régulières de bananes et d’indices sur sa relation avec Harry.

« Et puis quand ils avaient Sussex Royal, ils publiaient toujours sur Instagram et Twitter, mais depuis que la reine leur a interdit d’utiliser le titre royal et ils ont dû arrêter de l’utiliser, ils sont devenus beaucoup moins enthousiastes. »

Il a également fait remarquer qu’il ne reviendrait pas sur les réseaux sociaux tant que les choses ne seraient pas réglées.

Le Dr Dunlop a fait remarquer que de nombreuses personnes ont essayé de contacter Jack Dorsey et, comme Harry, ont toujours été ignorées.

M. Eden s’est demandé comment le prince Harry savait que les émeutes se produiraient si Meghan et lui s’étaient engagés à ne pas participer aux médias sociaux lors d’un boycott.

Au début de l’année, le Times a affirmé qu’une source proche du couple avait déclaré qu’ils n’utiliseraient plus les médias sociaux à titre personnel et garderaient leur Fondation Archewell à l’écart des principaux sites sociaux.