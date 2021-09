Le prince Harry et Meghan parmi les 100 plus influents de Time. Le couple a été reconnu pour son travail philanthropique et apparaît sur la couverture la plus bizarrement éditée et disproportionnée de tous les temps !

Le duc et la duchesse de Sussex sont présentés ensemble pour la première fois sur la couverture de la liste annuelle des 100 personnes les plus influentes du Time, qui comprend les personnes les plus puissantes qui travaillent pour changer et améliorer le monde. Les autres reprises incluent la gymnaste Simone Biles, Billie Eilish et Kate Winslet.

Selon Cosmopolitan, le magazine a choisi Meghan Markle et le prince Harry comme visage de la liste pour leur dévouement à l’activisme et le soutien à la santé mentale, ainsi que l’engagement de Meghan à faire progresser la vie des femmes et des filles du monde entier. . L’ami du couple, fondateur de World Central Kitchen, le chef Jose Andres a écrit un message en l’honneur du couple :

“Ils transforment la compassion en action par le biais de leur Fondation Archewell. Ils donnent la parole aux sans-voix à travers la production médiatique. Main dans la main avec des partenaires à but non lucratif, ils prennent des risques pour aider les communautés dans le besoin, en offrant un soutien aux femmes et aux filles noires en soins de santé mentale. aux États-Unis et nourrir les personnes touchées par les catastrophes naturelles en Inde et dans les Caraïbes », a écrit Andres. “Dans un monde où tout le monde a une opinion sur des personnes qu’il ne connaît pas, le duc et la duchesse ressentent de la compassion pour les personnes qu’ils ne connaissent pas. Ils n’ont pas que des opinions. Ils se lancent dans la bagarre.”

Eh bien, le magazine Time sur son compte Instagram a publié la couverture avec le duc et la duchesse de Sussex, et ils doivent voir le nombre de commentaires qu’ils demandent si c’est une blague, pourquoi cette couverture est si photoshopée, disant que le magazine arrivé au plus bas. OMG! Il n’y a pas de commentaires soutenant le couple ou la couverture. Voir par vous-même:

Et est-ce que cette couverture … Gosh! La personne qui a choisi cette photo n’est certainement pas un fan. Bahahahahahaha… On dirait la couverture du magazine Star. Harry semble se cacher derrière Meghan…

Ainsi, le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan figurent parmi les 100 plus influents du temps.

