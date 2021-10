Le prince Harry et Meghan pourraient opter pour Noël au Royaume-Uni après la peur de la santé de la reine | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé aux États-Unis à la suite de leur décision de quitter le Fold et ne sont pas revenus en Grande-Bretagne en tant qu’unité familiale depuis 2019. En juin, ils ont accueilli leur deuxième enfant Lilibet dans le monde et elle ne l’a pas encore rencontrée. arrière-grand-mère la reine.

Les spéculations que Harry et Meghan pourraient opter pour un Noël au Royaume-Uni grandissent après que la reine a récemment annulé un voyage en Irlande du Nord et passé une nuit à l’hôpital par mesure de précaution.

Alors que le palais a tenu à minimiser les craintes pour la santé du monarque, insistant sur le fait qu’elle est de « bonne humeur », ses récentes visites à l’hôpital rappellent brutalement son âge avancé.

Après l’annulation de la traditionnelle réunion royale de l’année dernière en raison de COVID-19, la reine peut être ravie des perspectives de réunir sa famille sous un même toit ce Noël.

Malgré une partie du drame qui a englouti le couple depuis leur retrait de leurs fonctions royales l’année dernière, le prince Harry est très proche de sa grand-mère, la reine insistant sur le fait que les Sussex restent des membres très appréciés de sa famille.

Harry et Meghan, qui ont déménagé à Los Angeles en mars 2020, ont également accueilli leur fille Lillibet dans le monde plus tôt cette année.

Depuis leur déménagement, Meghan n’est pas encore retournée au Royaume-Uni.

Harry est revenu deux fois – une fois pour les funérailles du prince Philip et une fois pour le dévoilement d’une statue de sa mère, la princesse Diana.

Lillibet, qui est née à Santa Barbara en juin dernier et porte le nom de la reine, n’est jamais venue.

La reine a été admise à l’hôpital mercredi pour un séjour d’une nuit, son premier en près d’une décennie.

Cela est arrivé après qu’elle a été forcée d’annuler un voyage en Irlande du Nord, les médecins lui conseillant de se reposer quelques jours à la place.

La monarque de 95 ans a également été vue mardi dernier en train d’utiliser une canne alors qu’elle assistait à un service à l’abbaye de Westminster, pour marquer le centenaire de la Royal British Legion.

Elle a pris un itinéraire plus court dans l’abbaye, arrivant par l’entrée de la cour du poète plutôt que par la grande porte ouest.

C’est la première fois que le monarque est vu utiliser une canne en vingt ans.

Cependant, la décision d’admettre le monarque à l’hôpital mercredi aurait été une mesure de précaution.

Le palais a publié une déclaration disant: « Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour certaines enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui (jeudi) et reste de bonne humeur. »

Les problèmes de santé du monarque de 95 ans ont suivi trois semaines remplies d’engagements royaux, qui depuis son retour au travail après ses vacances d’été début octobre a effectué plus d’une douzaine d’engagements en personne et virtuels.

Le palais a déclaré qu’elle était revenue au « travail léger », mais n’a pas encore commenté la cause de leur inquiétude.