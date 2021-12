Le prince Harry et Meghan « reviendront au Royaume-Uni » pour faire partie des célébrations « officielles » de la reine | Royale | Des nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle seront inclus dans la célébration « officielle » du jubilé de platine de la reine. selon l’expert royal Katie Nicholl. Le couple royal tient à célébrer cet exploit sans précédent avec Sa Majesté et d’autres membres de la famille royale. Le duc de Sussex a avoué dans le passé avoir un immense « respect » pour sa grand-mère, la qualifiant en plaisantant de « patron ».

Mme Nicholl a déclaré à Entertainment Tonight au cours de l’été: « Je pense que nous pouvons être certains que Harry et Meghan reviendront en Grande-Bretagne.

« Je pense que les célébrations du jubilé de platine en juin 2022 sont une opportunité probable pour eux de venir faire partie des célébrations officielles de la 70e année de la reine. »

Dans un documentaire marquant la 90e vidéo de la reine, le prince Harry a déclaré: «Je la considère toujours plus comme la reine que ma grand-mère.

« C’est martelé… pas martelé en toi, mais tu as énormément de respect pour ta patronne et je la considère toujours comme ma patronne. »

JUST IN: Kate heartbreak: la duchesse a eu du mal à « s’asseoir sur la touche » alors que le lien entre William et Harry se rompait

Le commentateur royal Neil Sean plus tôt ce mois-ci, le prince Harry a écrit une lettre à la reine offrant son « assistance » pour aider la famille royale dans la préparation de la célébration du jubilé de platine.

M. Sean a déclaré: «Le prince Harry a des aspirations à revenir oui, mais en fait, certains vont au-delà des simples aspirations.

« Selon une bonne source, le prince Harry a essentiellement décidé qu’il voulait offrir son aide. Cela pourrait signifier un retour en solo.

« Comme nous le savons tous, sa glorieuse majesté la reine a récemment souffert d’une légère mauvaise santé, mais bien sûr, elle a une grosse année l’année prochaine avec son jubilé de platine et il y aura beaucoup de demandes sur elle .

LIRE LA SUITE: La reine sous « beaucoup de pression » pour le jubilé de platine « Tout le monde retient son souffle »

L’événement verra Trooping the Colour, un service d’action de grâce pour le règne de la reine à la cathédrale Saint-Paul, suivi d’une course de chevaux à Epsom Downs et le quatrième jour se terminera par un grand déjeuner au palais de Buckingham.

Le Big Lunch accueillera également plusieurs stands de nourriture des communautés locales du Royaume-Uni où les gens pourront s’amuser.

La famille royale devrait prêter main-forte aux célébrations et montrer son soutien à la reine.

Lady Louise, le prince Edward et Sophie, la fille de la comtesse de Wessex, devraient également faire ses débuts officiels lors des célébrations et jouer un rôle important dans le jubilé de platine de sa grand-mère.