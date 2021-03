Le prince Harry et Meghan seront couverts par le prince Charles dans une monarchie allégée | Royal | Nouvelles

Le prince Charles, 71 ans, est le deuxième sur le trône et le plus ancien royal en attente de régner. On pense que le duc de Cornouailles prévoyait de réduire le nombre de membres actifs de la famille royale afin d’optimiser le nombre de tâches effectuées et les coûts. Mais malgré une famille plus petite, Harry et sa famille en seront toujours « une partie importante », selon l’expert royale Rebecca English.