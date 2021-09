Le prince Harry et Meghan sont désormais libres d’« écrire le record » de leur expérience royale | Royale | Nouvelles

L’auteur royal Omid Scobie a affirmé qu’il n’était plus “la tâche des autres” d’écrire sur le prince Harry et Meghan, car le couple est en mesure de parler et d’écrire sur ses propres expériences maintenant qu’ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. . Ses commentaires interviennent après que le duc de Sussex a annoncé ses prochains mémoires, qui, selon Scobie, offriront un « aperçu plus approfondi » de son enfance et de sa vie en tant que membre de la monarchie britannique.

Le correspondant royal Omid Scobie a déclaré au podcast Royally Obsessed : “Ce qui est si bien avec cette mise à jour, c’est qu’elle trace une ligne sous ce qui était une histoire vraiment importante à raconter.

“Je pense que l’une des choses les plus importantes qui a changé depuis la sortie de l’original Finding Freedom, c’est que Harry et Meghan ont leur propre voix maintenant, ils peuvent raconter leurs histoires comme et quand ils veulent, comme ils veulent.

“Comme nous l’avons entendu, le prince Harry prévoit de publier ses mémoires à l’automne prochain et je suis sûr que nous aurons un aperçu encore plus approfondi de certains aspects de sa vie que lui seul connaît.

“Ce qui était si important dans l’écriture de Finding Freedom en premier lieu, c’était de pouvoir raconter les histoires de deux personnes qui à l’époque n’étaient pas capables de raconter leur histoire.

“Nous avons en quelque sorte atteint la fin de cette route, ce n’est plus la responsabilité et la tâche des autres d’essayer d’écrire le disque.”

Omid Scobie a récemment réédité son livre à succès Finding Freedom, qui est une biographie non officielle de la parade nuptiale, du mariage et du départ éventuel de la famille royale des Sussex.

Publiée pour la première fois en août dernier, l’édition mise à jour comprend les détails de leur entretien avec Oprah Winfrey et les funérailles du prince Philip.

Alors qu’il a été suggéré que des amis du couple ont collaboré avec l’auteur, le prince Harry et Meghan se sont distanciés du livre et ont souligné qu’ils n’avaient aucune implication dans son contenu.

Les mémoires promettent de couvrir l’enfance du prince Harry, son temps dans l’armée et en tant que royal senior, et sa nouvelle vie en Californie.

Le produit des ventes de livres sera distribué aux œuvres caritatives du duc, les mémoires devant être publiés l’année prochaine.

Ses mémoires marquent la deuxième entreprise littéraire du couple, après que Meghan a publié son livre pour enfants “The Bench” en juin.

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé en janvier 2020 qu’ils quitteraient leurs fonctions au sein de la famille royale.

Depuis lors, ils ont déménagé en Californie, signé des accords avec les géants du streaming Netflix et Spotify, et ont mené des interviews où ils ont parlé négativement de leurs expériences en tant que membres de la famille royale.