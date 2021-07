Le prince Harry et Meghan vivent un style de vie «baller» «avec LA riche», selon une source | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex auraient une vie de luxe depuis qu’ils ont pris leur retraite en tant que membres supérieurs de la famille royale et ont déménagé en Amérique du Nord. Une source a déclaré au Mail on Sunday que Harry est un “baller” qui ne craint pas de dépenser de l’argent et a été associé à une foule de milliardaires de la technologie.

“Il n’est pas dans le showbiz comme les gens s’y attendraient”, a déclaré la source.

« Plutôt que de passer du temps avec Adele ou James Corden, Harry et Meghan traînent avec le riche décor de LA : propriétaires de grandes entreprises, types jet-set avec des avions privés.

“Il passe du temps à Malibu, Montecito et Beverly Hills.”

En mars, Harry a commencé un poste de direction dans une startup de la Silicon Valley, Betterup. C’est une entreprise de coaching et de santé mentale.

En outre, le duc et la duchesse de Sussex ont signé des accords de plusieurs millions de dollars avec Netflix et Spotify.

Cependant, la commentatrice royale Daniela Elser, écrivant pour le média australien News.com.au, a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex “n’ont pas exactement mis le feu à Hollywood”.

Des estimations précédentes ont suggéré que le couple paie environ 5,9 millions de dollars pour la sécurité et leur maison à Montecito.

Cependant, malgré le fait d’avoir dépensé de l’argent et de traîner avec certains des meilleurs de LA, la source a révélé que Harry était généralement la seule personne célèbre aux soirées auxquelles il assistait.

Une source royale a déclaré à Eden Confidential : « Harry a dit à plusieurs personnes qu’ils voulaient que Lili soit baptisée à Windsor, tout comme son frère.

“Ils sont heureux d’attendre que les circonstances le permettent.”