Le prince Harry et Oprah ont mis en garde le projet AppleTV excluant les gens normaux | Royal | Nouvelles

Le panéliste Mick Booker a déclaré à Jeremy Vine: “[Prince Harry] est ouvert depuis longtemps et j’ai l’impression que nous ressentons un peu de fatigue d’ouverture de la part du prince Harry.

«En regardant cet écran là-bas avec Glenn Close et Oprah Winfrey, tout ce que je vois, ce sont des célébrités qui en parlent aussi.

«Et je pense que plus il en parle, il a eu les éloges, il a eu beaucoup d’éloges quand lui et Kate et William ont lancé leur fondation qui était autour de la santé mentale et cela nous faisait parler.

«Mais c’était il y a environ cinq ans maintenant et nous l’avons félicité, mais ces dernières semaines en particulier, nous l’avons amené à parler et à parler de ses problèmes.

“Et ça commence juste à devenir du bruit et je pense que cela évite ce que tout cela est censé être et c’est d’écouter d’autres voix et d’encourager les plus jeunes à en parler.”

Il a ajouté: “Encore une fois, je regarde cet écran, ce sont trois célébrités qui gémissent et beaucoup de gens vont commencer à voir cela.

«Hier soir, dans cette émission, c’était lui qui parlait à nouveau au fils de Robin Williams, ils parlaient de la difficulté de pleurer un parent célèbre.

“Et encore une fois, nous n’avons pas tous des parents célèbres, donc encore une fois, certains enfants qui ont perdu leurs parents seront bien, il ne parle pas de moi parce que je n’ai pas de parents célèbres.”

Harry s’est également entretenu avec Zak, le fils de l’acteur et comédien Robin Williams décédé par suicide en 2014.

Zake a fait remarquer: “De ma fin, il était vraiment difficile de séparer initialement le processus de deuil privé de celui de partager le deuil avec le grand public. la moitié après le décès de mon père. “

Le duc a répondu: “Je pense que nous avons beaucoup d’expérience partagée quand vous en parlez … quand vous voyez tant de gens dans le monde pleurer pour quelqu’un, ils ont l’impression de le connaître mieux que vous d’une manière étrange parce que vous ne pouvez pas vous pleurer.

“C’est comme … comment pleurez-vous davantage pour quelqu’un qui était mon parent et je suis incapable de pleurer moi-même?”