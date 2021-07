Le prince Harry et William cachent les frictions lors de la rencontre « A donné à Anthony Hopkins de courir pour son argent » | Royale | Nouvelles

La commentatrice royale et écrivaine Claudia Joseph a déclaré que le prince Harry et William avaient bien fait de cacher tout ” antagonisme ” lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana au palais de Kensington. Mme Joseph est même allée jusqu’à dire que la performance d’acteur était à égalité avec l’acteur de Silence of the Lambs Anthony Hopkins et a déclaré que les deux membres de la famille royale avaient toute une vie de devoirs et d’engagements pour les entraîner à paraître civils pour leurs apparitions publiques. Mme Joseph a ajouté que le prince Harry n’était au Royaume-Uni que pour une courte période pour l’événement et craignait que cela ne soit pas assez long pour que les failles se guérissent ou soient résolues entre les frères.

S’adressant à Sky News, Mme Joseph a discuté de la réunion des frères et de la façon dont l’événement concernait autant leur relation que le dévoilement de la statue.

Elle a déclaré au programme: “Je pense qu’ils pourraient éventuellement donner à Anthony Hopkins une course pour son argent dans la façon dont ils ont si bien interprété leurs rôles.

“Et personne ne saurait qu’ils étaient à couteaux tirés derrière des portes closes.

“Ils ont tous les deux discuté ensemble, ils avaient l’air très à l’aise, évidemment ils ont été élevés pour faire ça toute leur vie.

“Certes, nous n’avons vu aucun signe d’antagonisme entre eux deux.”

On a ensuite demandé à Mme Josephs ce que la journée aurait signifié pour Harry et William étant donné que la statue était en service depuis plus de quatre ans.

Elle a répondu : “Je pense que ce serait beaucoup de souvenirs pour eux, c’est là qu’ils ont passé leurs années d’enfance avec leur mère.

“Ils auraient passé beaucoup de temps à Kensington Palace et ils se souviendraient très bien du jardin.

“Mais, vous savez, je pense que s’ils réfléchissent à quelque chose, c’est au fait que leur mère voulait vraiment qu’ils comptent l’un sur l’autre.

“Elle leur a dit, enfants, vous êtes les deux seules personnes à savoir ce que vous vivez

“Je pense qu’elle ne voudrait pas qu’ils soient à couteaux tirés et qu’elle finira par les réunir.”

Seule une poignée d’invités ont été invités aux jardins engloutis du palais de Kensington pour le dévoilement, le public n’ayant pas pu y assister.

Les frères ont dévoilé ensemble la statue, créée par le sculpteur Ian Rank-Broadley, qui représente la princesse Diana avec trois enfants.

Harry et William ont publié une déclaration commune le jour qui disait : « Aujourd’hui, à l’occasion du 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde, changeant d’innombrables vies. pour le meilleur.

“Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.

“Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel, aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise, et à tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante.”