Le prince Harry et William déchirent la «plus grande des tragédies» en honorant Diana à l’occasion de la fête des mères | Royal | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et le prince William, 38 ans, sont «sur des chemins différents» selon Harry qui a récemment parlé de sa relation avec son frère en s’entretenant avec Oprah Winfrey. Mais alors que les frères sont de différents côtés de l’Atlantique, les deux ont rendu hommage dimanche à leur défunte mère, la princesse Diana.

William et Harry n’avaient que 15 et 12 ans lorsque Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997, et la tragédie les a inévitablement liés en tant que frères.

William, Kate, la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants ont honoré Diana avec un joli post Instagram et des cartes faites maison à « Granny Diana » le jour de la fête des mères.

Alors qu’Harry aurait arrangé que des fleurs de sa part soient déposées sur la tombe de sa mère dans sa maison familiale à Althorp.

L’auteur royal et journaliste Omid Scobie a tweeté: « Un porte-parole du prince Harry a déclaré qu’il avait organisé le dépôt de fleurs sur la tombe de la princesse Diana sur le domaine de la famille Spencer à Althorp, dans le Northamptonshire pour #MothersDay au Royaume-Uni aujourd’hui. »

