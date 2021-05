Le prince Harry et William ne montreront pas le «front uni» à la statue de Diana alors que la querelle se poursuit | Royal | Nouvelles

Une source a dit au Soleil: «Ils déplaceront à la fois le ciel et la terre pour être là.

«Ils ont commandé la statue ensemble. C’est très important pour eux.

«Il y a, bien sûr, l’espoir que le souvenir de Diana puisse réparer leur relation, mais cela semble loin pour le moment.

«Les frères seront physiquement ensemble pour la cérémonie mais veulent faire leurs propres discours personnels.

«Vous pourriez avoir pensé qu’ils iraient pour une déclaration commune et un discours, mais ce n’est pas le cas. Chacun a insisté pour préparer le sien.

«C’est une grande inquiétude que leur langage corporel suggère que tout ne va pas bien et qu’ils ne présenteront pas un front uni.»

Cela vient après que le duc de Sussex a récemment reconnu publiquement que sa relation avec William est maintenant tendue car le couple est sur «des chemins différents».

Suite aux déclarations explosives d’Harry sur la famille royale dans sa récente interview à Oprah, William a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas encore parlé à son frère.

Il est peu probable que les deux hommes se voient beaucoup cette année, car ils vivent de l’autre côté de l’Atlantique.

Il est peu probable que l’épouse de Harry, Meghan Markle, voyage avec lui et pourrait plutôt rester aux États-Unis car elle devrait donner naissance à leur fille à cette époque.

On ne s’attend pas non plus à ce que la reine soit présente pour ne pas «éclipser» les deux frères.

Une autre source a déclaré: “Elle pense que c’est l’événement de William et Harry et ne voudrait pas les éclipser.”

L’auteur royal Tom Bower avait averti plus tôt que Harry pourrait prendre “très, très longtemps” pour reconstruire sa relation avec William et son père Charles.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Je pense que ce sera très difficile pour Charles et Harry de reconstruire leur relation, aussi dur que Charles essaie, ce sera très difficile.

«Cela prendra aussi très, très longtemps pour William et Harry.

«Ils finiront par se remettre ensemble mais cela prendra du temps car Harry a besoin de comprendre la douleur de William.

Harry a dit à Oprah qu’il se sentait déçu par son père et qu ‘”il s’est passé beaucoup de mal” entre eux.

Il a également ajouté que sa relation avec son frère William était “espacée” mais il l’aimait en morceaux.

Harry a dit: “Comme je l’ai déjà dit, j’aime William en morceaux. C’est mon frère.

«Nous avons vécu l’enfer ensemble. Je veux dire, nous avons une expérience commune. Mais nous sommes sur des chemins différents.

“La relation est l’espace pour le moment. Et le temps guérit toutes choses, espérons-le.”

Le duc a également ajouté qu’il se sentait piégé dans la famille royale et partageait sa «compassion» pour William et Charles étant incapables de quitter leurs rôles.

Il a dit: “Mon père et mon frère, ils sont pris au piège. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela.”

La reine a publié une déclaration disant que «bien que certains souvenirs puissent varier», les problèmes seraient pris «très au sérieux», mais traités en privé en tant que famille.



