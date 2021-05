Le prince Harry et William ont «brisé la tradition royale» quelques secondes avant le mariage de Duke et Kate | Royal | Nouvelles

Mariage royal: des experts discutent de l’arrivée du prince William

Le duc et la duchesse ont marqué hier la date de leur anniversaire spécial en tant que famille. Cependant, les fans royaux et les invités au mariage ont partagé des souvenirs de la journée spéciale d’il y a 10 ans pour un documentaire d’une heure de la BBC intitulé Royal Wedding: A Day to Remember. L’acteur Hugh Bonneville, le narrateur du documentaire, a révélé qu’Harry et William avaient rompu la tradition à la dernière minute en raison de leur arrivée tôt à l’abbaye de Westminster pour le mariage.

Il a déclaré: “L’arrivée précoce du marié et de son témoin était une rupture avec la tradition royale, mais les princes voulaient se mêler aux invités.”

Plus tôt dans la matinée, William et Harry avaient également rendu hommage à l’abbaye en saluant leurs camarades décédés alors qu’ils passaient devant le cénotaphe historique de Londres.

Les images du documentaire montraient les frères en train de plaisanter et de rire ensemble en arrivant dans leur voiture, ce qui semble être un contraste frappant avec leur relation maintenant tendue.

Pendant ce temps, Kate a été stupéfaite lors de son grand jour alors qu’elle portait une robe conçue par Sarah Burton pour Alexander McQueen tout en marchant dans l’allée avec son fier père, Michael.

Le prince William fête ses 10 ans de mariage avec Kate (Image: GETTY)

Des milliards de personnes ont regardé Kate et William se marier (Image: PA)

La reine avait l’air élégante alors qu’elle portait une robe et un chapeau jaune pâle, ainsi que son sac à main emblématique.

De nombreux yeux étaient également sur la robe flatteuse de la sœur de Kate, Pippa, alors qu’elle s’acquittait de ses fonctions de demoiselle d’honneur.

Des images du mariage ont également montré une immense mer de personnes tenant de petits drapeaux Union Jack alors qu’ils se rassemblaient devant le palais de Buckingham pour voir le célèbre balcon de William et Kate s’embrasser.

Certains des invités qui ont fait des apparitions dans le documentaire étaient le fleuriste, l’ancien archevêque de Canterbury et l’ancien premier ministre David Cameron.

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry se préparent au chaos avec une nouvelle émission télévisée à la bombe demain

Les foules se sont rassemblées pour regarder le célèbre baiser du couple sur le balcon (Image: PA)

Le duc et la duchesse de Cambridge ont également publié une vidéo d’eux-mêmes en train de passer du temps à l’extérieur avec leurs trois enfants hier dans le cadre des célébrations d’anniversaire.

Le clip de 39 secondes, qui a été publié sur leur compte Twitter officiel, montrait la famille à leur domicile à Norfolk, Anmer Hall, et sur des dunes de sable sur une plage voisine.

William et Kate ont remercié ceux qui avaient envoyé des “gentils messages” pour marquer le jalon dans un tweet à côté de la vidéo.

Le message personnel, signé W&C, disait: «Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage.

NE MANQUEZ PAS

L’immunité diplomatique du prince Harry aux États-Unis, levée par un expert royal [INSIGHT]

Les mondes “ honnêtes ” de William et Kate en dehors de Harry et Meghan [PICTURES]

Meghan Markle exhorte les jeunes filles à affronter “ les luttes quotidiennes ” [REVEALED]

Le duc et la duchesse de Cambridge sont mariés depuis 2011 (Image: EXPRESS)

“Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille.”

La vidéo offrait un rare aperçu de la vie de famille des Cambridges.

À un moment donné, il a montré que le couple partageait une blague avec leur plus jeune fils, le prince Louis, tandis qu’à un autre, toute la famille était vue en train de griller des guimauves sur un feu de joie.

La famille avait l’air heureuse en compagnie l’un de l’autre, le duc et la duchesse étant montrés en train de chasser, de jouer et de se tenir la main de leurs enfants.

Kate a été stupéfaite lors de son grand jour alors qu’elle portait une robe conçue par Sarah Burton pour Alexander McQueen (Image: PA)

Plus tôt ce mois-ci, Harry a rejoint son frère et d’autres membres de la famille royale pour dire adieu au prince Philip pour ses funérailles.

Harry était retourné au Royaume-Uni pour la première fois depuis sa démission en tant que royal senior pour vivre avec sa femme Meghan Markle et son fils Archie en Californie l’année dernière.

Il aurait eu de brèves réunions avec son père, le prince Charles et son frère William, mais il est ensuite retourné aux États-Unis.

Les tensions seraient vives après son entretien explosif à Oprah un mois plus tôt, où Harry visait sa famille.

Il a dit qu’il se sentait piégé dans la famille royale et partageait sa «compassion» pour son frère et son père, le prince Charles, incapable de quitter leurs rôles.

Il a également dit qu’il était sur un “chemin différent” de William car il y avait un “espace” entre eux.

Harry avait le rôle important d’être le témoin au mariage de son frère (Image: PA)

Harry a dit: “Mon père et mon frère, ils sont pris au piège. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour ça.”

William a été le premier royal à s’exprimer publiquement en déclarant aux journalistes quelques jours après la diffusion de l’interview qu’il n’avait pas parlé à son frère.

La reine a également publié une déclaration disant que «si certains souvenirs peuvent varier», les problèmes seraient pris «très au sérieux», mais traités en privé en tant que famille.

Harry pourrait de nouveau retourner au Royaume-Uni en juillet, car il serait aux côtés de William lors du dévoilement d’une statue pour la princesse Diana, au palais de Kensington, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.