Le prince Harry et William ont partagé le même surnom à Eton, dit ses pairs – «Personne n’a donné comme ***» | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex et le duc de Cambridge ont été inscrits à Eton: William en 1995 et Harry à partir de 1998. Les contemporains ont partagé leurs expériences, y compris la façon dont ils étaient simplement appelés «Pays de Galles».

L’ancien camarade de classe Jim a obtenu son diplôme d’Eton en 2004, un an après Harry.

Il a dit qu’aucun des frères n’était traité différemment de leurs camarades de classe.

Jim a déclaré au magazine The Cut: «L’attitude à leur égard était très concrète.

«La seule chose qui le donnerait vraiment, c’est que tout le monde reçoit un calendrier scolaire et une liste de tous les garçons à l’école, appelée Fixtures, et c’est ce livret vert de 300 pages qui vous dit qui sont tous les garçons.

«Si vous étiez un seigneur, vous auriez un monsieur avant votre nom. Les princes étaient SAR.

«C’était drôle parce que personne n’a donné comme ***.

«Je pense que William et Harry étaient simplement appelés ‘Pays de Galles’, c’était littéralement ce que tout le monde les appelait.

Un autre camarade de classe a partagé comment il y avait un «gros effort» pour faire d’Harry «une personne normale».

Le pair, nommé Alexander, a déclaré au point de vente: «De toute évidence, il était de la famille royale, mais je pense que l’école et tous les gens là-bas voulaient qu’il se sente inclus.

«Il avait des amis normaux; il allait aux fêtes d’anniversaire des gens.

«Il sortait avec des gens à Londres et allait dans des clubs.

«Il avait des gardes du corps, mais ils étaient en quelque sorte suspendus en arrière-plan et essayaient de le laisser se développer, grandir et vivre sa vie autant que possible.

William et Harry auraient partagé un lien étroit lorsqu’ils étaient enfants, bien que leur relation ait été tendue ces dernières années en raison de la décision de la famille royale du Sussex de quitter la famille royale.

Selon William cependant, lui et Harry sont «uniquement liés à cause de ce que nous avons vécu».

Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de Kensington Royal en 2017, les frères et Kate Middleton ont discuté de la santé mentale.

Le duc de Cambridge a fait référence à la mort de la princesse Diana et a déclaré dans le clip: «Nous avons été rapprochés en raison des circonstances … nous sommes uniquement liés à cause de ce que nous avons vécu.

«Mais même Harry et moi au fil des ans n’avons pas assez parlé de notre mère.

Carolyn Robb, une ancienne chef royale, a raconté comment William et Harry avaient l’habitude de «rentrer et sortir» de la cuisine lorsqu’ils étaient enfants.

Elle a dit à Yahoo! Style: «Quand William et Harry étaient petits, ils adoraient entrer dans la cuisine.

«Étant un ancien palais avec des planchers en bois, on pouvait généralement les entendre courir à l’étage.»

Partageant la façon dont les frères se cachaient dans les placards, elle a ajouté: «Heureusement, nous avions des placards assez bas pour pouvoir cacher Harry; sauf que d’habitude, ses rires le trahissaient.