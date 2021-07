Le prince Harry et William ont peut-être suivi un coaching en langage corporel avant le dévoilement de la statue de Diana | Royale | Nouvelles

Un expert en langage corporel a déclaré à Us Weekly que le prince Harry et William “avaient peut-être été coachés” avant leur apparition conjointe lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana. L’experte en langage corporel Blanca Cobb a déclaré que les personnalités publiques suivront généralement “une formation en langage corporel avant les grands événements” et qu’elle ne serait pas surprise si Harry et William recevaient un coaching. Molly Mulshine, une commentatrice royale pour Us Weekly, a déclaré qu'”il semblait certainement qu’ils avaient reçu un peu de coaching d’un expert en langage corporel”.

La semaine dernière, les ducs de Cambridge et de Sussex se sont unis pour dévoiler une statue de leur défunte mère, Diana, princesse de Galles.

Le prince William et le prince Harry se sont réunis pour la cérémonie dans le Sunken Garden repensé du palais de Kensington, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère.

Ils ont déclaré que “chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous”, ajoutant: “Nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère”.

Mme Cobb a rompu la communication physique du prince Harry et de William lors de leurs retrouvailles.

Mme Mulshine a déclaré: “Il semblait certainement qu’ils avaient reçu un peu de coaching d’un expert en langage corporel.

“Parce que leurs apparitions précédentes semblaient beaucoup plus glaciales.

« Je me demandais si tu penses qu’ils ont peut-être fait un effort conscient pour regarder le plus près possible ?

Mme Cobb a répondu: “Les personnalités publiques recevront une formation en langage corporel avant les grands événements, c’est donc possible.

La source a ajouté: “Ils ont absolument tourné une nouvelle page de leur relation et ont commencé la guérison.

“Tout le monde autour d’eux était ravi de voir à quel point ils étaient proches le jour du dévoilement de la statue.”

Un autre initié a déclaré à Us Weekly que Kate Middleton travaillait dans les coulisses pour reconnecter son mari et Harry.

Kate a également “beaucoup plus tendu la main à Meghan depuis la naissance de Lilibet” dans l’espoir de “nouer une relation”.