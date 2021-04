Le prince Harry et William ont «un long chemin à parcourir» pour réparer les dommages causés par une interview accablante | Royal | Nouvelles

La relation tendue entre le prince Harry et le prince William est susceptible de rester, selon l’expert royale Roya Nikkhah. Tout en parlant sur Sky News, elle a réfléchi aux difficultés auxquelles les frères ont été confrontés et à l’apparence de courtoisie lors du mariage du prince Philip. Elle a fait valoir que le prince William n’avait pas très bien passé l’interview d’Oprah et que le couple avait un long chemin à parcourir pour réparer leur lien autrefois fort.

Mme Nikkhah a déclaré: “Je pense que Kate a joué un aveugle diplomatique là-bas où elle a permis avec sensibilité aux frères de parler.

«Je crois comprendre que c’était vraiment un front uni pour la famille royale d’ordonner le prince Philip aux funérailles.

“Ils voulaient qu’il n’y ait aucune représentation visuelle d’une quelconque désunion.”

Malgré cela, l’expert royal a insisté sur le fait que le prince Harry avait encore un long chemin à parcourir pour réparer la relation avec sa famille.

Elle a poursuivi: “Mais je pense que la relation entre William et Harry a un long chemin à parcourir pour ne jamais être de retour là où elle était.

«L’interview d’Oprah était une bombe sous la famille royale.

«Le prince William ne l’a pas bien pris, personne dans la famille royale ne l’a fait.

“Je pense qu’il y a un long chemin à parcourir pour guérir ce lien qui était autrefois si fort entre ces frères.”

Le commentateur royal Charlie Lankston a évoqué la réaction du prince Harry à la réunion de sa famille pour les funérailles du prince Philip.

Elle a déclaré à Access Online que le duc se sentait comme un étranger et a été surpris par la réception glaciale.

Elle a déclaré: «Je pense que le prince Harry s’est senti mal à l’aise à certaines étapes de son retour au Royaume-Uni.

«Il est vraiment important de garder à l’esprit que même si nous avons vu le visage public de ce qui se passait, la conversation cordiale entre Harry et William et Harry et Charles après les funérailles, à huis clos, c’était une situation légèrement différente.

«On nous a dit qu’Harry était assez surpris de voir à quel point sa réception était glaciale.

«Je pense que c’est toujours une chose difficile à gérer, des problèmes familiaux intenses comme celui-ci, quand il y a tant de distance entre vous.

“Le ressentiment a tendance à s’accumuler et jusqu’à ce que vous voyiez quelqu’un face à face, vous ne savez pas vraiment ce qu’il ressentait.”

Cela vient après que le prince Harry et Meghan Markle aient stupéfié la famille royale avec leur interview à la bombe parlant à Oprah Winfrey.

Au cours de l’entretien, le couple royal a fait des allégations de racisme au sein de la famille royale et a déclaré que Meghan n’avait pas reçu d’aide lorsqu’elle avait des problèmes de santé mentale.

Le palais de Buckingham a répondu: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

«Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés.»