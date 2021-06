Le prince Harry et William se préparent pour leur première rencontre depuis des mois – “Il peut y avoir des nerfs” | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex et le duc de Cambridge se concentreront sur l’obtention d’une “bonne publicité” pour l’événement. Mais ils peuvent rencontrer des nerfs lorsqu’ils se réunissent après que les relations sont devenues “tendues”, selon un expert royal.

Brittani Barger, rédacteur en chef adjoint de Royal Central, une plate-forme américaine qui rapporte des nouvelles liées à la famille royale, a déclaré que l’événement se concentrera sur un hommage à la défunte princesse.

Elle a expliqué que la cérémonie de la statue avait mis l’accent sur le 39e anniversaire du prince William plus tôt cette semaine.

Mme Barger a déclaré au Daily Star: “Diana est actuellement très au centre de l’attention en raison du dévoilement de la statue et cette année, ce qui aurait été son 60e anniversaire.

“Donc, il y a plus d’attention sur elle que sur son anniversaire cette année, mais je ne pense pas que cela ne le dérangerait pas que l’attention soit détournée de lui.”

Mais l’expert a souligné que le duc de Cambridge “aime sa mère et veut que le dévoilement de la statue se passe bien et qu’il y ait une bonne publicité pour l’honorer”.

Mme Barger a ajouté: «William et Harry seront très concentrés sur leur mère et s’uniront pour elle et sa mémoire.

“Il peut y avoir des nerfs car les relations ont été tendues avec l’interview d’Oprah et d’autres révélations.”

Plus tôt cette semaine, une source a affirmé que le prince Harry avait accepté l’interview d’Oprah Winfrey dans les 24 heures après avoir été laissé “très contrarié” alors que ses titres militaires restants avaient été supprimés.