Le prince Harry était « frustré » par la famille royale et Meghan Markle a ajouté du « carburant de fusée » | Royale | Nouvelles

Lorsque le duc a rencontré Meghan en 2016, Mme Tominey pense avoir ajouté du « carburant de fusée » au désir de changement de Harry.

L’expert royal Angela Levin a déclaré au Andrew Pierce Show que le duc revendiquait une nouvelle façon d’être membre de la famille royale.

Elle a déclaré: «Je pense que tout cela édictant des lois fait partie de sa détermination à être un royal mais d’une manière très différente, une manière californienne, où il est la personne qui va continuer le travail de Diana plus que quiconque.

“J’ai été assez choqué quand il a dit ‘il y a une grande partie de Diana en moi et elle pensait que le monde serait changé par la jeunesse, et elle aimait la jeunesse, et Meghan et moi faisons exactement cela.

“Je me suis dit ‘Attendez, il fait le discours qui place William en deuxième position’.”