Le prince Harry partage son soutien au groupe Walking with the Wounded

Le désir du prince Harry de « s’intégrer comme un mec ordinaire » a peut-être fait de lui un « ajustement idéal » pour une vie aux États-Unis, a affirmé un auteur royal. Christopher Andersen, auteur de » Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry et Meghan « , a également noté que le duc de Sussex n’était peut-être pas le premier membre de sa famille à considérer les États-Unis comme un nouveau possible début.

Il a déclaré à Vanity Fair : « Harry a toujours semblé idéal pour la vie en Amérique, et son mariage avec Meghan a scellé l’accord.

« Harry a toujours semblé légèrement embarrassé par sa position au sommet du système de classe britannique et ne voudrait rien de mieux que de s’intégrer comme un mec ordinaire – quelque chose que son père, le prince Charles, était congénitalement incapable de faire. »

La princesse Diana avait également considéré les États-Unis sous un jour positif, a affirmé M. Andersen.

Il a déclaré: « Diana s’est toujours sentie chez elle aux États-Unis, où son ouverture, sa compassion et son charisme la rendaient encore plus populaire qu’elle ne l’était en Grande-Bretagne. »

Le prince Harry a déménagé aux États-Unis en mars 2020 (Image: GETTY)

Le prince Harry a servi dans l’armée pendant 10 ans (Image: GETTY)

Le prince Harry est né troisième au trône de la famille royale, mais aspirait à vivre une vie plus normale que ses collègues du cabinet.

Apparaissant en mai sur The Me You Can’t See, la série Apple TV+ qu’il a co-créée, Harry a déclaré : « J’ai toujours voulu être normal. Au lieu d’être le prince Harry, juste d’être Harry. »

Au cours de sa vingtaine, il a trouvé la normalité dans l’armée, lorsqu’il se sentait « un soldat d’abord et un second royal », selon le biographe royal Duncan Larcombe.

Citant une source royale de premier plan, M. Larcombe a écrit dans son livre de 2017 Prince Harry: The Inside Story : « Harry a peut-être accepté qu’il était royal, mais en ce qui le concernait, sa carrière militaire n’avait rien à voir avec son accident de naissance.

Le prince Harry et la princesse Diana (Image : GETTY)

«Être prince et être officier dans l’armée britannique étaient, dans l’esprit de Harry, deux entités totalement distinctes.

« C’était l’une des principales raisons pour lesquelles une carrière militaire était si attrayante pour Harry.

« En tant qu’officier, il pouvait être normal.

« Sa grand-mère était peut-être à la tête des forces armées, mais cela ne faisait aucune différence dans son esprit.

Le prince Harry et Meghan se sont mariés en 2018 (Image: GETTY)

Le prince Harry et Meghan à New York en septembre (Image: GETTY)

« C’était un soldat d’abord, et un royal ensuite. »

Le duc de Sussex a été dans l’armée pendant 10 ans et a effectué deux missions en Afghanistan.

Il a finalement quitté les Forces armées en 2015 pour occuper des fonctions à temps plein au sein du cabinet, mais a fait du soutien des anciens combattants et du personnel militaire l’une des pierres angulaires de son travail.

Harry est resté un membre éminent du cabinet jusqu’à ce qu’il démissionne avec Meghan en tant que senior royal fin mars 2020.

Les hommes royaux et leurs honneurs militaires (Image : EXPRESS)

Quelques jours auparavant, les Sussex avaient voyagé de la Colombie-Britannique, où ils se trouvaient depuis la mi-novembre 2019, à la Californie, pour commencer leur nouvelle vie en tant que membres de la famille royale non actifs.

Libre de poursuivre des entreprises rentables, ils ont depuis conclu des accords avec les géants du streaming Netflix et Spotify et sont devenus des « partenaires d’impact » de la société d’investissement durable Ethic.

Ils poursuivent également des projets individuels, Meghan investissant dans la société de super latte instantanée Clevr Blends et Harry devenant chef de l’impact de la société de coaching BetterUp.

Ils poursuivent également leur action caritative via la fondation qu’ils ont lancée fin 2020, en se concentrant sur des sujets qui leur tiennent à cœur.

Le prince Harry et Meghan ont deux enfants – Archie et Lili (Image: GETTY)

Parmi eux, il y a les droits des femmes, l’équité en matière de vaccins et le soutien aux vétérans blessés et malades et au personnel militaire.

Le prince Harry a parlé de profiter d’une vie tranquille aux États-Unis avec sa famille lors de l’entretien historique des Sussex avec Oprah Winfrey.

Interrogé par le journaliste sur ce qui le « ravit » dans sa nouvelle vie aux États-Unis, le duc a répondu : « Cette année a été folle pour tout le monde.

« Mais avoir un espace extérieur où je peux me promener avec Archie, et nous pouvons nous promener en famille et avec les chiens, et nous pouvons faire des randonnées – nous irons à la plage, qui est si proche – toutes ces choses sont juste… Je suppose que le point culminant pour moi est de le coller à l’arrière du vélo dans son petit siège bébé et de l’emmener faire ces balades à vélo, ce que je n’ai jamais pu faire quand j’étais Jeune.

« Je peux le voir dans le dos et il a les bras tendus et il dit : ‘Whoo !’ bavarder, bavarder, bavarder, aller, « Palmier! Maison! » et tout ce genre de choses. »