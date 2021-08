Le prince Harry était «incandescent» à propos de la fuite de la relation avec Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Le prince Harry « incandescent » après la fuite de Meghan, dit Pearson

Le duc et la duchesse de Sussex se sont mariés il y a un peu plus de trois ans lors d’une cérémonie à la chapelle St George du château de Windsor regardée par des millions de personnes à travers le monde. Cependant, peu de temps après que leur mariage royal historique a commencé à apparaître, le couple a pris la décision sans précédent de s’ouvrir publiquement sur les pressions d’être sous les projecteurs des médias. Des rapports ont également commencé à faire surface sur une rupture entre les Sussex et les membres supérieurs de la famille royale.

Harry, 36 ans, et Meghan, 40 ans, ont ensuite choqué le monde avec leur sortie dramatique du cabinet l’année dernière.

Au cours de leur retrait prolongé de la vie royale, Harry a souvent critiqué le traitement réservé au couple par les médias, en particulier Meghan.

Cependant, le duc aurait également été furieux contre l’implication des médias dans sa vie privée avant même que lui et Meghan ne se marient.

Harry était apparemment furieux qu’un initié royal ait divulgué la nouvelle de leur relation à la presse, selon la journaliste et commentatrice royale Ashley Pearson.

Le prince Harry était « incandescent » à propos de la fuite de la relation avec Meghan Markle (Image: GETTY)

Megxit : Meghan et Harry ont quitté la famille royale (Image : GETTY)

Son admission a eu lieu lors du documentaire de 2021, “Secrets Of The Royal – The Markles vs. The Monarchy”.

Elle a déclaré: «Dans le cas de la fuite sur la relation de Meghan et Harry, dont Harry aurait été incandescent et furieux, la rumeur disait qu’elle provenait de quelqu’un du camp du prince Andrew.

«Je ne sais pas si c’était le cas, mais ce que je peux dire, c’est qu’il y a tellement de fuites dans la famille.

“Il y avait des rumeurs sur la nouvelle fille de Harry et il était follement amoureux et celles-ci sont sorties et je ne pense pas qu’Harry était tout à fait préparé à tout cela quand c’est arrivé.”

Rift: différend signalé entre les Sussex et la famille royale (Image: GETTY)

Lorsque la relation de Harry et Meghan a été rapportée pour la première fois par The Sunday Express, la duchesse jouait toujours dans le drame juridique américain “Suits”.

L’actrice a ensuite abandonné son rôle principal pour une vie de service public alors qu’elle s’était impliquée de manière romantique avec Harry, le petit-fils de la reine.

Il a ensuite été affirmé, dans la biographie “Finding Freedom”, à laquelle Meghan a contribué, que la fuite de la relation des Sussex provenait d’un courtisan du prince Andrew, l’oncle de Harry.

Les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand ont écrit: “Le Sunday Express allait raconter l’histoire de leur relation – et le tabloïd aurait été prévenu par un employé de nul autre qu’Eugénie et son père, le prince Andrew.”

Harry : a parlé de William et Charles (Image : GETTY)

Ils ont ajouté que la princesse Eugénie, la cousine de Harry, dont il est très proche, a été l’une des premières personnes que le duc a parlé de Meghan.

Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, ont également loué Frogmore Cottage à Windsor à Harry et Meghan après que les Sussex ont quitté la famille royale l’année dernière.

Leur départ dramatique de la firme est intervenu après des informations faisant état d’une brouille majeure entre Harry et son père et son frère, le prince Charles et le prince William.

Oprah: interview explosive de l’hôte avec Sussexes (Image: Harpo Productions / .)

Meghan se serait également disputée avec l’épouse de William, Kate, la duchesse de Cambridge.

Les Sussex ont expliqué ce qui a déclenché leur retrait royal – souvent surnommé « Megxit » – lors de leur interview explosive avec l’animatrice de l’émission de discussion américaine Oprah Winfrey, diffusée sur CBS, en mars.

La conversation assise de deux heures les a vus faire une série d’affirmations choquantes, notamment qu’un royal avait fait une remarque raciste envers Meghan, et qu’elle et Harry avaient souffert de leur santé mentale.