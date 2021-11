La BBC a diffusé lundi dernier le premier épisode d’un documentaire en deux parties intitulé Les princes et la presse malgré les critiques de la famille royale de ne pas avoir été autorisé à projeter le film au préalable. Le programme a détaillé les relations tendues entre le prince Harry et le prince William et les médias britanniques. L’animateur, Amol Rajan, a déclaré : « Un prince choisit de jouer le jeu, l’autre essaie de changer les règles du jeu. »

L’experte royale Camilla Tominey a parlé de « l’arrangement » sur Royal Insights.

Mme Tominey a déclaré: « Je pense que les deux garçons ont toujours considéré la presse comme un mal nécessaire.

« Cependant, lorsque nous parlons de jouer à des jeux, nous savons qu’Harry était moins à l’aise avec les arrangements que William.

« Nous l’avons vu en particulier lorsque Meghan est arrivée sur les lieux et qu’il a en fait demandé à Jason Knauf, alors secrétaire aux communications, de publier cette déclaration sans précédent dans laquelle il l’a qualifiée de jeu auquel lui et Megan n’étaient pas disposés à participer.

« Donc, il y a toujours eu ce degré auquel Harry s’est rebellé contre cette idée de jouer au ballon avec les médias, vous savez, vous leur grattez le dos, ils vont gratter le vôtre. »

Elle a ajouté: « Le prince William a eu des rencontres fâchées avec les médias dans le passé, se plaignant avec véhémence, par exemple, lorsqu’une jeune Kate Middleton a été assiégée par des paparazzi alors qu’elle se rendait chez elle à Londres, il n’est donc pas fan des tactiques sournoises.

« Cela dit que, contrairement au prince Harry, qui a tendance à consommer beaucoup de ses nouvelles sur son téléphone, et même une fois admis à lire les commentaires sous les histoires, William lira les journaux dans leur type de format papier et s’intéresse beaucoup à affaires courantes et mondiales.

« On pourrait dire qu’il a peut-être une perspective différente des médias que celle d’Harry.

« Il s’agit également de titres négatifs et de savoir s’ils sont justes et précis. »

La famille royale s’est farouchement opposée à la diffusion de l’émission et a publié une déclaration conjointe sans précédent de Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour exprimer ses critiques à l’encontre de la BBC à propos du documentaire.

La deuxième partie verra Amol examiner la période de 2018 à 2021, une période tumultueuse pour la famille royale qui comprend la naissance d’Archie Mountbatten-Windsor et les tournées royales des Sussex et des Cambridges.

Le deuxième segment du programme sera diffusé à 21 heures le lundi 29 sur BBC2.