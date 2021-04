Le prince Harry était «vénéré» par la maison royale – mais maintenant, le personnel est «horrifié par lui» | Royal | Nouvelles

Le prince Harry « n’a pas été coupé » dit Marlene Koenig

L’interview du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah aurait laissé le palais dans un état de trouble. Le dire-tout, diffusé par ITV au Royaume-Uni le mois dernier, a vu le couple attaquer la façon dont la société traite les problèmes liés à la santé mentale et à la race. Meghan a également pris pour cible l’institution pour ne pas la «protéger» de la couverture médiatique négative, tout en affirmant qu’elle avait été «réduite au silence» et incapable de s’exprimer pendant son temps en tant que royale de travail.

Elle a même allégué: «Je ne sais pas comment ils [the Palace] pourrait s’attendre à ce qu’après tout ce temps, nous resterions simplement silencieux s’il y a un rôle actif que le cabinet joue dans la perpétuation des mensonges à notre sujet.

Harry a également affirmé qu’il se sentait «piégé» dans le système de la monarchie, avant d’alléguer que la reine recevait de «très mauvais conseils» de ses conseillers royaux.

S’adressant à la correspondante royale Roya Nikkhah au sujet des retombées de l’interview, une source a déclaré: «Harry était adoré par la plupart des gens de la maison, maintenant la plupart des gens sont horrifiés par lui.

Le duc de Sussex était autrefois connu comme l’adorable voyou de la famille royale, reconnu pour être chaleureux et terre-à-terre, comme sa défunte mère, la princesse Diana.

Mais Mme Nikkhah a affirmé que l’entretien des Sussex avec Oprah avait changé cette perception.

Le prince Harry avec sa femme Meghan Markle – on dit que le duc « horrifie » certains membres du personnel du palais maintenant (Image: .)

L’ancien secrétaire privé du prince Harry, Edward Lane Fox, parti en avril 2018 (Image: .)

Elle a expliqué: «Des sources royales de haut niveau affirment que la représentation par les Sussex de« l’institution »a créé une« culture de la peur »parmi le personnel royal.»

Une autre source lui a dit: «Il y a des gens, y compris des jeunes femmes dans les ménages, qui se sentent maintenant nerveux et ont peur de sortir [royal] engagements en raison de ce qui pourrait arriver en raison de ce qui a été dit. «

En réponse à l’entrevue, la reine a publié une déclaration expliquant que toutes les questions préoccupantes soulevées seraient traitées «par la famille, en privé».

Cependant, selon Mme Nikkhah dans le Sunday Times, cela signifie que les employés du palais se sentiraient «frustrés que leur histoire ne soit pas racontée».

Les rapports faisant état d’une rupture entre Harry et le personnel du palais ont commencé en 2018, lorsque des assistants ont interdit à Meghan de porter le diadème qu’elle voulait porter pour son mariage.

S’adressant aux assistants royaux, son fiancé aurait commenté: « Ce que Meghan veut, Meghan l’obtient. »

L’interview de Meghan et Harry avec Oprah a été diffusée le mois dernier (Image: .)

Mais, discutant du même incident, des initiés de Palace ont déclaré au Telegraph que «nous nous soucions tous profondément de Harry».

Ils ont affirmé qu’ils étaient déterminés à «faire tout ce qu’il faut pour que cela fonctionne pour Meghan», car ils savaient que cela «le rendrait heureux».

Un assistant a ajouté: « Contrairement à cette idée qu’ils n’étaient pas soutenus, nous allions faire de grands efforts pour répondre à leurs besoins. »

Les sourcils ont également été soulevés face au roulement rapide du personnel du couple pendant leur bref passage sur le front royal en tant que couple marié.

Ils auraient eu deux nounous en six semaines pour leur premier-né, Archie.

Le Telegraph a dénombré huit autres membres du personnel qui ont quitté l’emploi des Sussex entre septembre 2018 et janvier 2020, tandis que la sortie royale de Harry et Meghan l’année dernière a déclenché une nouvelle vague de licenciements.

Meghan et Harry accomplissant leurs dernières fonctions royales en mars de l’année dernière (Image: .)

Le nouveau véhicule de Meghan et Harry, Archewell (Image: Archewell.com)

En effet, les Sussex auraient lutté très tôt avec le système de palais enrégimenté.

Ils ont installé leur bureau, Sussex Royal, en 2019 et auraient voulu qu’il fonctionne séparément du système complexe de hiérarchie, d’aides et d’horaires du palais de Buckingham.

Cependant, cette idée a été rejetée par le cabinet, selon le Sunday Times, car l’institution royale «ne permet pas ce genre d’indépendance».

Le couple est rapidement devenu frustré de «prendre la banquette arrière» à d’autres membres de la famille royale, selon Finding Freedom.

Les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand ont déclaré que cela avait contribué à la décision des Sussex de quitter le cabinet en janvier dernier.

Ils ont dû abandonner la grande majorité de leur personnel royal dans le processus, mais ont constitué un nouveau corps d’employés grâce à leurs derniers véhicules.

Pourtant, cela a également fait l’objet de spéculations, car le couple, une fois de plus, a connu une vague de départs d’employés.

Le chef de cabinet de Meghan et Harry à Archewell, Catherine St-Laurent, a démissionné après seulement 11 mois et a maintenant assumé un rôle de conseiller.

Elle a été remplacée par James Holt, le porte-parole britannique des Sussex.

Travalyst – l’initiative de voyage durable de Harry – a également perdu un membre clé du personnel, l’ancienne directrice Heather Wong.

Meghan Markle: un expert discute d’une déclaration sur la revendication des aides du palais

L’agent de longue date de Meghan, Nick Collins, a également quitté l’emploi du couple.

Cela signifie que les Sussex ont perdu 13 assistants clés, des nounous aux directeurs, au cours des trois dernières années.

La biographe de Harry, Angela Levin, a affirmé que tous ces employés «ne pourraient pas être occupés».

Elle a allégué: «Certains d’entre eux ont d’énormes références et une grande expérience. Harry et Meghan développeront une très mauvaise réputation si cela continue comme ça.

Cependant, l’animatrice de podcast Ann Gripper a défendu le couple sur Pod Save the Queen, et a déclaré: « Quand quelque chose est très nouveau, il y aura un peu plus de flux. »

Archewell n’a été officiellement lancé qu’en janvier de cette année, le couple est donc également en train de s’agrandir.

Ils ont nommé le producteur nominé aux Oscars Ben Browning comme nouveau responsable du contenu et ont annoncé qu’ils travailleraient avec une agence à impact social appelée Invisible Hand.

Meghan et Harry devaient une fois retourner au Royaume-Uni cet été, pour honorer le dévoilement de la statue commémorative de la princesse Diana.

Cependant, les retombées de l’interview d’Oprah ont jeté le doute sur la visite, alors que le fossé entre les Sussex et le palais semble s’élargir.