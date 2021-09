Le prince Harry « éteint son téléphone avec colère » dans une dispute amère avec le prince William | Royale | Nouvelles

in

Un expert a affirmé cette semaine que le prince Harry et le prince William ne sont pas encore prêts à se réconcilier après leur longue querelle. L’auteur royal Duncan Larcombe a affirmé que le duc de Cambridge, 39 ans, avait fait le « strict minimum » pour marquer l’anniversaire de son jeune frère alors qu’il célébrait de l’autre côté de l’étang en Californie. M. Larcombe a déclaré au Sun: “Le bref message d’anniversaire de William et Kate à Harry ne sert que de preuve que la glace entre les frères n’a toujours pas fondu. “À moins d’ignorer complètement le 37e monument du duc de Sussex, leur publication sur les réseaux sociaux était le strict minimum de un couple qui a une fois accueilli Harry comme leur “groseille royale” officielle.”

Selon les rapports, l’hostilité entre les deux frères était évidente dès le début de la relation de Harry avec Meghan Markle.

Robert Lacey, l’auteur de Battle of Brothers, a également affirmé que William était “horrifié” par les accusations d’intimidation portées contre la duchesse de Sussex “une réunion féroce et amère”.

Le Times a rapporté en mars que deux membres du personnel accusaient Meghan d’intimidation alors qu’elle travaillait dans la famille royale.

Le journal a fait référence à un e-mail envoyé par l’ancien secrétaire aux communications du couple, Jason Knauf, à l’ancien secrétaire privé du prince William, dans lequel il aurait écrit qu’il était “préoccupé que rien ne soit fait”.

Cependant, la biographie des Sussex intitulée “Finding Freedom” a affirmé dans des chapitres mis à jour que l’intimidation acc

M. Lacey a affirmé dans son livre que William et Harry s’étaient disputés lorsque les accusations sont apparues pour la première fois.

Il a écrit: “Au moment où le prince a entendu les allégations d’intimidation, il a raconté à cet ami, il est allé directement au téléphone pour parler à Harry – et quand Harry a pris la défense furieuse de sa femme, le frère aîné a persisté.

“Harry a éteint son téléphone avec colère, alors William est allé lui parler personnellement. Le prince était horrifié par ce qu’on venait de lui dire sur le comportement présumé de Meghan, et il voulait entendre ce qu’Harry avait à dire.”

Les Sussex ont nié toutes les allégations d’intimidation comme étant inexactes et ont insisté sur le fait qu’il s’agissait du produit d’une “campagne de diffamation”.

Dans une déclaration publiée au journal The Times, ils ont déclaré que les allégations étaient « diffamatoires » et « fondées sur des informations trompeuses et préjudiciables ».

Depuis que Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales, ils ont cherché à poursuivre leurs propres projets.

Cette semaine seulement, les Sussex sont apparus dans la liste du magazine TIME des 100 personnes les plus influentes en 2021.

La publication a partagé des photos des Sussex, qui ont été prises dans leur manoir californien.

La photo de couverture montrait également le couple sur fond d’arbres, avec Meghan vêtue de tout blanc et Harry contrastant tout en noir.

TIME a également félicité le couple pour avoir “de la compassion pour les gens qu’ils ne connaissent pas”, ajoutant: “Ils ne se contentent pas d’exprimer leur opinion. Ils courent vers la lutte.”

Le couple a également un accord avec Netflix et prévoit de réaliser des documentaires, des séries documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées ainsi que d’autres programmes pour enfants.

La série animée de Meghan – intitulée “Pearl” – est déjà en préparation.

Archewell Productions, la société formée par Harry et Meghan, a déclaré dans un communiqué que le programme serait centré sur les aventures d’une fille de 12 ans inspirée par une variété de femmes influentes de l’histoire.

La série sera produite par Meghan, et elle a déclaré dans un communiqué qu’elle était “ravi qu’Archewell Productions … vous apportera cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire”.

Lors de l’annonce de l’accord avec Netflix en septembre dernier, une source proche de Meghan a également déclaré que la duchesse voulait que le monde voie la “vraie elle”.

Ils ont ajouté: «Une grande partie de la série documentaire portera sur leur philanthropie plutôt que sur ce qu’ils font à huis clos.

“Mais ce sera toujours un aperçu fascinant et Meghan espère que les téléspectateurs pourront voir la vraie elle.”