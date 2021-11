Le prince Harry exhorté à «déchirer» l’accord Netflix sur le scénario de The Crown

Harry a été invité à abandonner son accord Netflix par des experts royaux (Photo: Erik Pendzich/Rex/Shutterstock)

Les experts royaux ont exhorté le prince Harry à quitter son accord avec Netflix après que l’écrivain Jemima Khan a quitté The Crown à cause de la représentation de son amie la princesse Diana.

Au cours du week-end, Khan, qui était une amie proche de la défunte princesse, a révélé qu’elle était venue à bord de la série primée Netflix pour aider à rédiger le script du prochain épisode de la série, mais s’est retirée du projet et a demandé que son nom soit effacé des crédits.

Selon le producteur, la représentation de Diana dans la série à venir – interprétée par Elizabeth Debicki – avant sa mort en 1997 n’a pas été traitée avec «respect ou compassion» comme elle l’avait initialement espéré.

Maintenant, la biographe royale Angela Levin a exhorté le duc de Sussex à repenser son accord avec le géant du streaming et à «trouver sa voix» sur la prétendue représentation de sa mère.

Elle a déclaré au Sun: «Harry est resté absolument silencieux à propos de Netflix.

«Il devrait déchirer l’affaire et prendre position pour sa mère.

L’interview Panorama de Diana sera présentée dans la série (Photo: PA/AP)

« Qu’est-ce qui est plus important ? L’argent ou la défense de sa mère ? C’est étonnant qu’il ne trouve pas sa voix là-dessus.

La rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid Seward, a ajouté: « Je ne pense pas que Harry l’ait compris. Je suppose que lorsqu’il a conclu l’accord avec Netflix, il n’y a pas réfléchi – mais Meghan l’aurait fait, ce n’est pas une idiote.

« Il a parlé de The Crown lors de son entretien dans le bus avec James Corden, il n’est donc pas totalement inconscient. »

S’adressant au Sunday Times, Khan a expliqué qu’après avoir été invité par le créateur de la série Peter Morgan à co-écrire la cinquième série de The Crown, « en particulier les épisodes qui concernaient les dernières années de la princesse Diana avant sa mort », elle a décidé de contribuer bien qu’elle n’ait jamais publiquement a abordé cette période de la vie de son défunt ami.

Khan, vu ici avec Diana en 1996, a quitté The Crown pour sa représentation de son amie (Photo : Anwar Hussein/WireImage)

Elle a ajouté: «Nous avons travaillé ensemble sur le plan et les scripts de septembre 2020 à février 2021.

« Lorsque notre accord de co-écriture n’a pas été honoré et que j’ai réalisé que cette histoire particulière ne serait pas nécessairement racontée avec autant de respect ou de compassion que je l’avais espéré, j’ai demandé que toutes mes contributions soient supprimées de la série et j’ai refusé un crédit. »

Khan avait travaillé sur des scènes illustrant les relations de Diana avec le chirurgien cardiaque Hasnat Khan et le producteur de films égyptien et héritier de Harrods Dodi Fayed, ainsi que son interview controversée de la BBC Panorama avec Martin Bashir (son inclusion ayant précédemment causé une « frustration » avec le prince William).

L’année dernière, le prince Harry et Meghan ont signé un accord avec Netflix, leur nouvelle société de production, pour produire des documentaires, des films et des programmes pour enfants.

Le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré à l’époque: » Notre objectif sera de créer un contenu qui informe mais donne également de l’espoir.

« En tant que nouveaux parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous. »

Plus : Netflix



Ils ont déclaré que « la portée sans précédent de Netflix nous aidera à partager un contenu percutant qui déverrouille l’action ».

La prochaine saison de la Couronne, qui devrait débarquer sur Netflix en novembre de l’année prochaine, se concentrerait sur les relations de la princesse Diana après la rupture de son mariage avec le prince Charles – joué par Dominic West, qui a remplacé Josh O’Connor pour le cinquième série – ainsi que son lien avec ses fils, avant sa mort tragique dans un accident de voiture à Paris en 1997.



PLUS : The Crown saison 5 : Imelda Staunton est le portrait craché de la reine lors du tournage de la scène laitière



PLUS : La Couronne « montrera l’interview de Martin Bashir avec la princesse Diana » malgré le fait que le prince William ait dit qu’elle ne devrait « plus jamais être diffusée »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();