Le prince Harry fait des aveux déchirants sur les premiers mots d’Archie – «Me rend triste» | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a révélé que l’un des premiers mots prononcés par son fils Archie Harrison était “grand-mère Diana”. Le duc de Sussex a longuement parlé lors de la série documentaire Apple TV + Le moi que tu ne peux pas voir il a co-créé avec Oprah Winfrey sur son bien-être et l’impact traumatisant de la mort de la princesse Diana sur sa santé mentale.

Il a poursuivi: “C’est la chose la plus douce mais en même temps me rend vraiment triste.”

Ce n’est pas la première fois que le duc de Sussex parle d’Archie et de ses premiers mots.

Apparaissant sur The Late Late Show With James Corden en février, le prince Harry a déclaré que le premier mot d’Archie était “crocodile”.

LIRE LA SUITE: Le prince William en proie à des questions “ et si ” après l’attaque de la BBC

Il a dit: «Mon fils a maintenant plus d’un an et demi, il est hystérique, il a la personnalité la plus incroyable, il met déjà deux, trois mots ensemble.

“Il chante déjà des chansons. Son premier mot était” crocodile “, trois syllabes.”

Lors de l’émission Apple TV +, qui est sortie aujourd’hui, le prince Harry a fait un certain nombre de révélations, notamment l’utilisation d’alcool et de drogues pour masquer ses émotions.

Il a également parlé de «briser le cycle», un sujet dont il avait discuté lors d’un récent podcast, et a accusé le prince Charles de lui transmettre, ainsi que le prince William, sa propre douleur et souffrance.

NE MANQUEZ PAS

Dans une révélation qui enverra sûrement des ondes de choc à travers le cabinet, Harry a déclaré: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi, ‘Eh bien, c’était comme ça pour moi alors ça va sois comme ça pour toi.

“Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir. En fait, bien au contraire.

«Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez les adapter à vos enfants.

«Nous avons choisi de donner la priorité à notre santé mentale.

«C’est ce que nous faisons. Et c’est ce que nous continuerons de faire.

«N’est-ce pas seulement pour briser le cycle?

“N’est-il pas question de s’assurer que l’histoire ne se répète pas?

“Que quelle que soit la douleur et la souffrance qui vous sont arrivées, que vous ne transmettez pas.”

Le prince Harry semble avoir critiqué son éducation en parlant à Dax Shepard et Monica Padman lors d’un épisode du podcast Armchair auquel il a participé plus tôt ce mois-ci.

Il a déclaré à l’époque: «Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance mon père ou mes parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, au fond.

“C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent.”

En disant que les parents devraient essayer d’empêcher que cela se produise, il a poursuivi: “J’ai commencé à le reconstituer et à aller ‘bien, alors c’est là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je le sais à propos de sa vie, je sais aussi que est lié à ses parents, ce qui signifie qu’il m’a traité de la manière dont il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants? ”