Le prince Harry fait du tort à la famille royale: la reine et Charles se sentent «profondément trahis» | Royal | Nouvelles

Les liens avec son frère le prince William, déjà tendu, sont désormais encore plus menacés et le couple risque de ne pas se présenter ensemble pour le dévoilement d’une statue à leur mère Diana.

Dans une nouvelle émission télévisée, Harry a directement blâmé son père pour ses propres décennies d’angoisse – et a accusé les hauts Royals de “silence total, de négligence totale” lorsque sa femme Meghan était suicidaire.

Le duc de Sussex a affirmé que le prince Charles «avait l’habitude de dire à William et à moi:« Eh bien, c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour vous ». Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert. signifie que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire.

«Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez faire en sorte que les choses soient bonnes pour vos enfants.

Mais Dickie Arbiter, l’ancien attaché de presse de la reine, a déclaré au Daily Express: “Les hauts royaux, y compris le prince Charles, se sentiront profondément tristes, profondément en colère et profondément trahis.”

Le duc de Cambridge, qui a entamé hier une tournée d’une semaine en Écosse, devait se présenter aux côtés de son frère au mémorial de Diana le 1er juillet, mais les commentateurs royaux craignent que l’événement ne soit désormais mis en doute.

S’adressant à la reine de l’émission de chat américaine Oprah Winfrey pour son émission Apple TV en cinq parties The Me You Can’t See, Harry a affirmé que lui et Meghan avaient été ostracisés et abandonnés par la famille royale, même s’il avait dit qu’elle luttait.

Il a déclaré qu’il avait essayé d’aider sa femme à se sentir chez elle en Grande-Bretagne, mais a ajouté que le couple avait passé des années à se cogner la tête contre un mur avant de partir pour l’Amérique.

Il a dit à Oprah: “Certainement maintenant, je ne serai plus jamais intimidé dans le silence.

«Je pensais que ma famille aiderait, mais chaque demande, demande, avertissement, quoi que ce soit, a été accueilli dans un silence total, une négligence totale. Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner.

Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer

faire le rôle et faire le travail. Mais Meghan se débattait. “

M. Arbiter a répliqué hier soir: «La maison royale se plie en quatre pour aider sa famille.

«La reine a été très critiquée pour être restée à Balmoral après la mort de Diana, mais pourquoi l’a-t-elle fait? Elle est restée là pour mettre la famille avant le devoir pour la première fois de sa vie. C’est ce qu’elle obtient en retour. Est-ce qu’elle le mérite? Non , bien sûr qu’elle ne le fait pas. “

M. Arbiter, 81 ans, a ajouté: “Harry est très hypocrite. Il est parti parce qu’il n’aimait pas l’intrusion médiatique et voulait la vie privée, mais depuis son départ il y a 17 mois, il n’a rien fait d’autre que les médias.

“Je suis vraiment désolé [about his struggles] mais il ne devrait pas diffuser dans le monde.

“Il perd peut-être la sympathie du grand public britannique.”

Alors que l’auteur royal Phil Dampier a déclaré que «le prince Charles sera profondément attristé. Je suis sûr que s’il disait quelque chose à William et Harry dans le sens de« j’ai souffert, alors tu le feras », cela signifiait simplement qu’ils vivraient la même chose. problèmes pour lui. “

Il a ajouté: “Cela a sans aucun doute été sorti de son contexte et donné l’impression qu’il voulait que la douleur leur soit infligée, ce qui, j’en suis sûr, est totalement faux. Charles était dans une position très difficile en tant que parent célibataire et a fait de son mieux.

“Lui et William vont arracher ce qui reste de leurs cheveux après la dernière explosion d’Harry. Il doit maintenant y avoir un doute sérieux quant à savoir si Harry viendra à Londres pour le dévoilement de la statue de Diana en juillet.

“La perspective de ne pas être avec ses petits-enfants – le petit Archie et le bébé en route – rendra Charles très triste.”

Le prince Harry a laissé des caméras le filmer lors d’une séance de thérapie “extraordinaire”, où il a reçu un traitement pour l’anxiété qui, selon lui, est déclenchée chaque fois qu’il s’envole pour la Grande-Bretagne.

Le duc a fermé les yeux et s’est tapoté la poitrine pendant le traitement de désensibilisation et de retraitement des mouvements oculaires (EMDR) qu’il a dit aux téléspectateurs qu’il devait faire face au sentiment de «traque» sur le sol britannique.

Harry a déclaré dans la série documentaire sur la santé mentale qu’il s’était toujours senti inquiet pendant la majeure partie de sa vie à son retour à Londres, mais qu’il n’en avait pris conscience qu’après avoir suivi une thérapie.

Il a dit que tout était tendu “à cause de ce qui est arrivé à ma mère et à cause de ce que j’ai vécu et de ce que j’ai vu”.

Le duc, qui a co-créé le documentaire, a abordé des souvenirs traumatisants de son enfance, notamment la mort de sa mère Diana, princesse de Galles, et l’impact des médias sociaux sur lui ainsi que sur sa femme Meghan.

Mais la biographe royale Angela Levin a écrit en ligne: “J’ai senti que regarder Harry pendant sa séance de thérapie était une énorme invasion de sa vie privée. Extraordinaire qu’il ait permis que cela se produise.”

Le duc, qui vit maintenant dans un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie, a effectué la thérapie par vidéoconférence avec Sanja Oakley, psychothérapeute et ancienne spécialiste des traumatismes pour le métro de Londres.

La dernière attaque piquante survient une semaine après avoir critiqué les compétences parentales du prince Charles, affirmant qu’il avait déménagé sa propre famille en Amérique pour «briser le cycle de la douleur génétique» de son enfance.

Harry et Meghan ont depuis signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify. Il a déclaré: «Ce sentiment d’être pris au piège au sein de la famille, il n’y avait aucune option pour partir.

«Finalement, quand j’ai pris cette décision pour ma famille, on m’a quand même dit: ‘Tu ne peux pas faire ça’, et c’est comme ‘Eh bien, à quel point cela doit-il être grave jusqu’à ce que je sois autorisé à faire ça?’.

“Elle [Meghan] allait mettre fin à sa vie. Cela ne devrait pas être nécessaire. Meghan a décidé de partager avec moi les pensées suicidaires et les aspects pratiques de la façon dont elle allait mettre fin à ses jours.

“Ce qui l’a empêchée de voir à travers, c’est à quel point ce serait injuste pour moi après tout ce qui était arrivé à ma mère et jusqu’à maintenant d’être mis dans une position de perdre une autre femme dans ma vie? Avec un bébé à l’intérieur d’elle, notre bébé.

«La chose la plus effrayante pour elle était sa clarté de pensée. Elle ne l’avait pas ‘perdu’. Elle n’était pas folle. Elle ne se soignait pas elle-même. Elle était absolument sobre. Elle était complètement saine d’esprit. “

Les mots incendiaires de Harry élargiront le gouffre entre les Sussex et le palais de Buckingham et frustreront les hauts dirigeants de la famille royale qui voulaient le gérer en privé.

Le couple est devenu public avec une interview explosive de deux heures avec Oprah qui a été diffusée le 8 mars.

Mais il a déclaré: “Avant la diffusion de l’interview d’Oprah, à cause des efforts conjugués de The Firm et des médias pour la salir, j’ai été réveillé au milieu de la nuit en pleurant dans son oreiller parce qu’elle ne voulait pas. réveille-moi parce que j’en porte déjà trop.

«Quand ma mère m’a été enlevée à l’âge de 12 ans … je ne voulais pas

[royal] vie. Partager le chagrin de la mort de ma mère avec le monde.

“La chose dont je me souviens le plus

était le bruit des sabots des chevaux qui longeaient le trottoir. C’était comme si j’étais en dehors de mon corps et que je marchais simplement en faisant ce que l’on attendait de moi. “

Il a ajouté: «J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient me sentir moins comme je le ressentais. C’était vraiment effrayant. Les forces qui travaillaient contre nous ont essayé de Est-ce que je m’attendais à nous retrouver dans cette situation si rapidement?

“Je pense que nous avons fait du très bon travail. C’est vraiment triste mais je n’ai aucun regret parce que maintenant je suis à un endroit où je pense que j’aurais dû être il y a quatre ans.

“Ma mère serait incroyablement fière. Je vis la vie qu’elle voulait vivre … vivre la vie qu’elle voulait que nous puissions vivre.”

Le palais a refusé de commenter.