Le prince Harry fait face à des réactions négatives après la fuite de détails royaux privés dans les médias américains à son retour | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a été critiqué après que les détails de ses conversations avec le reste de la famille royale aient été divulgués à son retour en Californie. Le duc de Sussex est maintenant rentré chez lui en Californie après avoir passé neuf jours au Royaume-Uni pour assister aux funérailles du duc d’Édimbourg. S’adressant à talkRADIO, Charlie Rae, l’ancien rédacteur royal du Sun, a déclaré qu’Harry “avait à peine remis le pied sur le sol américain lorsque les fuites ont commencé”.

Il a déclaré à l’animateur de radio Kevin O’Sullivan qu ‘”il y a des réticences au Palace parce qu’ils savent que toute conversation aboutira quelque part dans les médias américains”.

M. O’Sullivan s’est plaint que les médias aient exagéré les affirmations selon lesquelles Harry et William réglaient leurs différends après s’être vus se parler lors des funérailles du prince Philip.

Il a déclaré: “Après les funérailles du prince Philip, vous avez vu Harry et William avoir quelques mots ensemble. Les papiers l’ont immédiatement qualifié de ‘paix enfin’. Parlez de l’exagérer!

“Nous avions raison. Nous avons dit au mieux que ce n’était que le début de la fin de la querelle. Je ne pense même pas que cela ressemble à ça.”

JUST IN: Queen sur une trajectoire de collision avec Charles et William sur le prince Andrew

M. O’Sullivan a ajouté: “Harry est retourné aux États-Unis et tout est à nouveau en feu. La famille royale est toujours en guerre.”

M. Rae a répondu: “Vous avez raison. Harry a à peine remis son pied sur le sol américain lorsque les fuites ont commencé.

«D’abord dans le magazine People, puis le biographe Omid Scobie a discuté de la conversation de Meghan avec la reine sur Zoom avant les funérailles.

“Il a laissé entendre que la glace avait été brisée samedi.”

Il est également apparu que la duchesse de Sussex avait envoyé une couronne émouvante à déposer lors des funérailles.

L’expert royal Daniela Elsa a déclaré que “quelque chose lié au Sussex a réussi à faire la une des journaux” malgré les détails des huit autres couronnes qui n’ont pas été publiés.

On pense que le prince Harry reviendra au Royaume-Uni à nouveau cet été pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana.

Il rejoindra son frère pour une cérémonie reportée à partir de 2020 au Sunken Garden du palais de Kensington.