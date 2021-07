Le prince Harry « fait pression » sur William pour empêcher Kate de dévoiler sa statue, selon un expert | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et le prince William ont fait une figure plutôt solitaire lors de la cérémonie de dévoilement de la statue de la princesse Diana inaugurée jeudi au palais de Kensington. Les frères royaux étaient les seuls membres de la famille royale présents, les trois frères et sœurs de Diana étant les seuls parents de la défunte princesse de Galles invités à l’événement. Kate, la duchesse de Cambridge devait à l’origine se tenir aux côtés de son mari pour le dévoilement, mais elle a finalement été absente, suscitant des spéculations sur la décision d’exclure le royal senior.

S’adressant à Mail +, le commentateur royal Richard Eden a déclaré: “Je pensais que c’était vraiment fascinant.

“Je pense que c’était la pression du prince Harry. Je pense que cela aurait attiré l’attention sur l’absence de Meghan et aurait ensuite conduit à plus de questions.

“Et ils voulaient cette symétrie d’avoir juste les fils et personne d’autre. C’est tellement triste. Rappelez-vous, avant de rencontrer Meghan, Kate aurait été là à chaque occasion.

“Il y aurait même eu des plaisanteries, des rigolades et il n’y avait rien de tout cela.”

L’auteur Robert Lacey a cependant proposé une autre raison derrière la décision de garder le dévoilement de la statue de la princesse Diana ouvert uniquement au duc de Cambridge et au duc de Sussex.

M. Lacey a déclaré: “C’est une question intéressante.

“Mais cela représente-t-il une pression du prince Harry ou cela représente-t-il une réflexion de la part de William pour ne pas surcharger la balance ?

“Comme Meghan n’allait pas être là, est-ce Harry qui a dit:” Je ne veux pas de Catherine là-bas “, ou est-ce William qui a pensivement dit:” Eh bien, nous le ferons en tant que deux frères “. “

Alors que le duc de Sussex devait profiter de sa dernière visite pour parler avec le prince William de leur relation tendue, Harry serait plus tard retourné en Californie peu de temps après la cérémonie du palais de Kensington.

Le prince Harry a été aperçu samedi à l’aéroport de Los Angeles, portant une casquette de baseball grise, une chemise blanche et un couvre-visage noir.

Il avait un petit sac de week-end en bandoulière alors qu’il s’approchait d’une Chevrolet blanche.

Le duc était rentré au Royaume-Uni pour assister au dévoilement d’une statue commémorant sa défunte mère, la princesse Diana.