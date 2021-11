Le prince Harry félicité par l’ancienne princesse Tessy de Luxembourg – ‘Inspiration’ | Royale | Nouvelles

Sur Instagram, la princesse devenue conférencière, designer et consultante a fait un doux clin d’œil au prince Harry alors qu’elle partageait une vidéo amusante d’elle sur scène faisant rire le public des NOscars. La mère de trois enfants a perdu son titre après avoir divorcé du prince Louis de Luxembourg en 2019.

Le couple a deux enfants, le prince Gabriel de Nassau, 15 ans, et le prince Noah de Nassau, 13 ans.

La princesse Tessy s’est remariée en 2021 avec l’homme d’affaires suisse Frank Floessel et a donné naissance à un fils, Theodor Frank Floessel, le 26 août.

Un événement annuel connu sous le nom d’Oscars pour le changement social organisé par NAZ Project London, les NOscars, a réuni le prince Harry et la princesse Tessy en 2016.

Selon NAZ, la célébration annuelle de la cravate noire met en lumière l’épidémie de VIH afin d’accroître la sensibilisation et les connaissances sur le VIH et de dénoncer la stigmatisation du VIH, l’homophobie et les inégalités intersectionnelles.

« Je suis juste moi, même sur scène », a écrit Tessy sur Instagram.

« Cette vidéo a été prise par mon mari aux Oscars pour le changement social à Londres, connus sous le nom de NOscars.

« Défendre les groupes minoritaires.

« J’ai été l’invité d’honneur et conférencier pendant deux années consécutives avec mon cher ami, collègue défenseur et source d’inspiration SAR le prince Harry. »

Elle l’a fait sans gants, contestant publiquement l’idée que le VIH/sida se transmettait de personne à personne par le toucher.

Elle montra d’un seul geste qu’il s’agissait d’une condition nécessitant de la compassion et de la compréhension, et non de la peur et de l’ignorance.