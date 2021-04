Le prince Harry fera tout son possible pour assister aux funérailles de son grand-père

Selon l’expert royal, Rebecca English, pendant quelques années le prince s’est mis d’accord sur certains détails avec la famille, mais en raison de la pandémie de coronavirus, des ajustements devront être faits et soi-disant, l’impossible sera fait pour que Harry peut voler de la Californie à l’Angleterre dès que possible.

Selon le Daily Mail, une source proche de Meghan Markle et du prince Harry a déclaré que “Harry fera de son mieux pour retourner au Royaume-Uni et être avec sa famille. Elle ne voudra rien de plus que d’être là pour sa famille, et sa grand-mère en particulier, Meghan est évidemment enceinte donc elle devra le faire suivez les conseils de ses médecins pour savoir s’il est sécuritaire pour elle de voyager, mais je pense qu’Harry ira définitivement, »assura-t-il.