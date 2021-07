Le prince Harry fulminait contre les critiques qui lui parvenaient : “Pourquoi tout le monde est-il si misérable et en colère ?” | Royale | Nouvelles

Le prince Harry a annoncé qu’il publierait ses mémoires l’année prochaine, et un expert royal affirme que le prince William pourrait être le plus durement touché par le livre. Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a déclaré qu’Harry pouvait dire “des choses inappropriées” à propos du cabinet, avec des conséquences terribles pour William. Elle a déclaré: “William est probablement celui qui sortira de ce pire car il y a une dispute entre William et Harry et fondamentalement, si Harry dit des choses inappropriées à propos de la monarchie, c’est l’avenir de William. Ce n’est pas l’avenir de Harry, il en est sorti maintenant, mais c’est l’avenir de William.”

Harry et son épouse Meghan Markle ont été critiqués depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales, et dans le livre de 2020 “Finding Freedom”, il est affirmé que le duc de Sussex s’est impatienté devant le nombre de condamnations.

Dans des extraits du livre, écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand, il est suggéré que les bavardages entre les assistants royaux de différentes familles royales ont rendu les choses plus difficiles pour les Sussex.

Le livre disait: “Personne ne pouvait nier le fait que le couple était épuisé émotionnellement, qu’ils l’aient amené sur eux-mêmes ou qu’ils aient été victimes d’une machine impitoyable. “Ils se sentaient sous pression”. “Ils se sentaient seuls”, un a dit la source.

“Pour Harry en particulier, tout cela devenait trop. ‘La reine ne mérite-t-elle pas mieux?’ a crié un titre de journal, que le prince a lu en ligne. “Ces gens ne sont que des trolls payés”, a-t-il dit plus tard à un ami. “Rien que des trolls… et c’est dégoûtant.”

Le livre a également souligné comment Harry a lu d’autres commentaires désobligeants sur lui-même et sa femme Meghan, et a été laissé perplexe et en colère.

L’extrait ajoutait : « Son [Harry] estomac noué dans le même nœud à chaque fois qu’il voyait ce genre de commentaire. “C’est une partie malade de la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui, et personne ne fait rien à ce sujet”, a-t-il poursuivi. « Où est la positivité ? Pourquoi tout le monde est-il si malheureux et en colère ?'”

HarperCollins a ajouté: «Dans les coulisses de l’interview révolutionnaire de Harry et Meghan avec Oprah, les détails du déménagement du couple en Californie (et) les diverses initiatives philanthropiques et commerciales dans lesquelles les Sussex ont été impliqués depuis leur déménagement et ce qui va arriver avec Archewell Productions. “

La mise à jour comprendra également de nouvelles informations concernant “les défis auxquels le couple est confronté en ce qui concerne la vie privée et la presse britannique (et) le chagrin que le couple a ressenti à la suite de la mort du prince Philip”.