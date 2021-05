Le prince Harry «furieux» d’avoir «été contraint au silence» suite à l’enquête sur Diana – affirme l’auteur | Royal | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, a ouvertement parlé de l’énorme impact de la mort de sa mère, la princesse Diana, sur sa santé mentale et a récemment admis s’être tourné vers la drogue et l’alcool à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine afin de faire face aux troubles émotionnels. L’expert royal et auteur de Prince Harry: The Inside Story a affirmé que le prince était «furieux» de ne pas pouvoir rendre un hommage personnel à sa mère après la publication des conclusions de son enquête en avril 2008.

Écrivant dans le miroir, M. Larcombe a affirmé qu’Harry «buvait jusqu’à l’oubli» dans les jours qui ont suivi l’enquête de Diana.

Il a dit: “Quelque chose n’allait pas avec Harry. Il se balançait visiblement d’avant en arrière sur ses pieds.

«Sous son bras, il y avait un morceau de tuyau en plastique scotché à une extrémité par un grand entonnoir.

«À un moment donné, Harry s’agenouilla, mit l’autre extrémité de la pipe dans sa bouche alors qu’un copain lui versait deux litres d’amer dans le cou.

«Même selon les critères d’Harry, c’était un jeune royal buvant à l’oubli.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry “ fait l’inverse de ce que veut la reine ”

Harry était “furieux” face à la déclaration officielle publiée par le cabinet en son nom et a estimé qu’il avait été “contraint au silence”, a déclaré M. Larcombe.

Il a dit: «Harry était furieux de la déclaration officielle que son« peuple de père »avait publiée en son nom, se félicitant des conclusions de l’enquête.

“En ce qui le concernait, il avait été contraint au silence, privé de la possibilité de rendre un hommage personnel à sa mère bien-aimée.”

M. Larcombe a poursuivi en décrivant comment il avait demandé à Harry pourquoi il n’avait pas supplanté le cabinet et publié son propre hommage.

Le duc a ajouté: “J’étais prêt à prendre de la drogue. J’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins sentir ce que je ressentais.

«Mais j’ai lentement pris conscience que je ne buvais pas du lundi au vendredi, mais que j’en boirais probablement pour une semaine en une journée, un vendredi ou un samedi soir.

“Et je me retrouvais à boire non pas parce que j’aimais ça mais parce que j’essayais de masquer quelque chose.”

M. Larcombe a affirmé qu’il pouvait “se porter garant” des aveux d’Harry et a dit: “La plupart des gens pensaient qu’il était juste Harry en train de prendre un verre, une fête une bonne soirée.”

L’auteur a ajouté: “Mais en réalité, une grande partie de la tristement célèbre élève de l’enfer de Harry avait une signification très différente pour le jeune Royal.

«Quelle que soit l’opinion actuelle du public sur Harry, le Royal autrefois populaire a dû faire face à beaucoup de choses avant de rencontrer Meghan.

«Les membres de la famille royale sont horrifiés par ses séances très publiques dans le fauteuil du psychiatre.

“Mais ils feraient bien de se souvenir du rôle qu’ils ont joué en laissant leur numéro de star souffrir en silence pendant tant d’années.

«Peuvent-ils vraiment blâmer Harry de porter son cœur sur sa manche, après tout, c’est la raison pour laquelle il occupait une place spéciale dans le cœur du public depuis l’âge de 12 ans.»