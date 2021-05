Le prince Harry fustigé par un ami de Charles pour ses commentaires sur le podcast – “ Où est la compassion? | Royal | Nouvelles

Animé par l’acteur américain Dax Shepard, le duc de Sussex est apparu sur le podcast “ Armchair Expert ” et a parlé de son éducation dans la famille royale. Pendant l’enregistrement, Harry a déclaré que Charles avait transmis un cycle de «douleurs et souffrances génétiques» dont il avait souffert dans son enfance.

Le duc a déclaré à M. Shepard qu’il avait été élevé par Charles «de la manière dont il avait été traité», répétant son opinion qu’il se sentait «piégé» en tant que royal.

Harry a également partagé qu’il avait réalisé que Charles l’avait élevé lui et le prince William de la même manière que le prince de Galles avait été élevé par la reine Elizabeth II et le prince Philip, et a ajouté qu’il voulait «briser le cycle».

Il a dit: «Il y a beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon.

«La vie ne consiste-t-elle pas à briser le cycle? Il n’y a pas de blâme.

«Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai éprouvé une sorte de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que, peut-être, mon père ou mes parents ont souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle afin que je ne le transmettez pas.

Un ami proche de Charles était furieux des commentaires d’Harry sur son éducation et a dit au Daily Mail qu’il jugeait Charles «durement».

Ils ont déclaré à la sortie: «Si vous suivez la logique de Harry et traitez les Royals comme des gens ordinaires, alors le prince est un parent célibataire qui fait de son mieux depuis des années.

«Pouvez-vous imaginer ce que cela fait de voir cet effort jugé si durement, si publiquement?

«Harry parle de compassion. Mais où est la compassion pour son père?

«Où est votre compassion pour votre propre famille qui vient d’enterrer un membre très aimé?

«Et où est ta compassion pour ta grand-mère qui vient de perdre l’homme qu’elle a aimé toute sa vie?»

Lors de son apparition sur le podcast «Armchair Expert», Harry a défendu son point de vue et a déclaré qu’il ne «se plaignait» pas de son temps en tant que royal.

Il a dit qu’il partageait la vulnérabilité, qui, espérait-il, aurait un «impact positif» sur les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Parlant de son éducation de Charles et notant le temps de Charles à l’école Gordonstoun en Écosse, Harry a ajouté: «Soudain, j’ai commencé à le reconstituer et à dire: ‘OK, c’est là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je sais cela à propos de sa vie, je sais aussi que cela est lié à ses parents, ce qui signifie qu’il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants? ».

«Et me voilà, j’ai déménagé toute ma famille aux États-Unis, ce n’était pas le plan, mais parfois vous devez prendre des décisions et donner la priorité à votre famille et à votre santé mentale.

En mars, Harry a dit à Oprah Winfrey qu’il se sentait «piégé» dans la famille royale, suggérant que William et Charles étaient coincés dans le système.

Parlant de sa relation avec Charles, il a déclaré à Mme Winfrey: «Il y a beaucoup à travailler là-bas.

«Je me sens vraiment déçu, car il a vécu quelque chose de similaire. Il sait à quoi ressemble la douleur.

«Je l’aimerai toujours, mais il y a eu beaucoup de mal.

«Je continuerai d’en faire une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation. Mais ils ne savent que ce qu’ils savent. “

Charles aurait été «jeté au sol avec plusieurs coups de poing» par l’interview de Harry et Meghan Markle avec Mme Winfrey.

La commentatrice royale Julie Montagu est apparue sur la chaîne 5 «Charles et Harry: père et fils divisés» et a déclaré: «La personne qui a été vraiment jetée au sol dans cette interview avec plusieurs coups de poing était le prince Charles à 100%.

«Ce qu’il faut retenir de cette interview, c’est qu’il y a une vraie fracture, il y a une vraie distance, il y a une vraie colère.»

La psychologue des relations Anjula Mutanda a ajouté: «Il voulait faire passer un message indiquant qu’il a lutté profondément avec ce qui se passait et qu’il y avait des fractures certaines dans la relation.

«Ce sont des déclarations sismiques à faire sur les membres de sa propre famille, et je me demande du point de vue de Charles qu’il se serait senti très exposé par son fils.