Le prince Harry gronde Joe Rogan à propos des vaccins COVID – “Restez en dehors de ça”

Le prince Harry a ajouté sa voix au contrecoup des commentaires de Joe Rogan sur le vaccin COVID.

«Le problème est dans le monde d’aujourd’hui avec la désinformation endémique; vous devez faire attention à ce qui sort de votre bouche », a déclaré le prince aux animateurs du podcast Armchair Expert. Les commentaires du prince Harry sur Joe Rogan font suite à certains commentaires de l’hôte sur le vaccin COVID.

«Si vous avez 21 ans et que vous me dites:” Dois-je me faire vacciner? ” Je vais non. Si vous êtes une personne en bonne santé, que vous faites de l’exercice tout le temps, que vous êtes jeune et que vous mangez bien, je ne pense pas que vous deviez vous inquiéter à ce sujet », a déclaré Rogan à son auditoire.

Après avoir reçu une réaction massive en ligne, Rogan a clarifié plus tard les commentaires qu’il avait faits. «J’ai dit:« Je crois [the vaccines are] sûr »et j’ai encouragé de nombreuses personnes à les prendre. Mes parents ont été vaccinés. J’ai juste dit: “Je ne pense pas que si vous êtes une personne jeune et en bonne santé, vous en avez besoin.”

Le prince Harry dit qu’il aurait été préférable pour Joe Rogan de «rester en dehors de cela» au lieu de faire ces commentaires. Il ajoute qu’avoir une plate-forme aussi grande que celle de Joe Rogan «comporte des responsabilités». Le commentaire est intéressant, comme cela s’est produit sur le podcast Armchair Expert – qui est maintenant une exclusivité Spotify.

La plateforme a signé hier l’accord exclusif avec Dax Shepard et le podcast sera transféré sur Spotify à partir du 1er juillet. L’émission elle-même est une émission hebdomadaire qui présente des interviews de célébrités, d’artistes, d’auteurs – la même plateforme que propose Joe Rogan. L’écoute des podcasts est à un niveau record sur Spotify, la société est donc impatiente de continuer à attirer des talents.

«Nous sommes très heureux de nous lancer dans cette aventure avec Spotify», déclare la co-animatrice Monica Padman. «Armchair Expert restera le même spectacle qu’il a toujours été, mais avec des opportunités supplémentaires que seul Spotify peut nous offrir. Nous sommes impatients de continuer à proposer notre contenu axé sur l’humain et notre salle de bains sans porte à notre public via cette plate-forme exclusive. »

Spotify n’a pas révélé combien il a payé pour acquérir le podcast Armchair Expert. Digital Music News a rapporté que le géant du streaming musical avait payé plus de 100 millions de dollars pour amener le public de Joe Rogan sur la plate-forme. D’autres accords signés pour les réseaux de podcast portent le total des dépenses de Spotify sur les nouveaux podcasts à bien plus d’un milliard de dollars.

«Nous n’avons pas caché que nous voulions amener certains des podcasts les plus respectés au monde et des créateurs dynamiques exclusivement sur Spotify», déclare Dawn Ostroff, directrice des activités de contenu et de publicité chez Spotify.