Le prince Harry “incontestablement changé” par Meghan – “Personne ne l’avait prédit” | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex aurait changé depuis son mariage avec l’ancienne actrice, car le royal avait une rupture continue avec son frère, le prince William, avant même de partir aux États-Unis. Le prince Harry lui-même a déclaré que William et lui-même se trouvaient sur des “chemins différents”.

L’expert royal Richard Fitzwilliams affirme qu’Harry “a regretté de ne pas être pris au sérieux” alors qu’il tentait de s’éloigner de son image “d’enfant sauvage”.

Le duc de Cambridge avait une réputation beaucoup plus sérieuse et professionnelle et, selon M. Fitzwilliams, la rupture entre les frères est née de cette différence.

Il a déclaré à Entertainment Daily: “La réputation d’Harry était comme l’enfant sauvage royal pendant des années, l’image de William était beaucoup plus sérieuse, quel que soit son comportement.

“Certains disent que Harry n’aimait pas être pris au sérieux, malgré son service militaire et son travail caritatif.”

Alors que l’expert royal dit que la rupture entre les frères peut avoir été causée par leurs différentes réputations, leurs épouses ont également été confrontées à des personnalités en lutte.

“L’idée” Fab Four “, que William et Catherine et Harry et Meghan travailleraient ensemble malgré leurs rôles et personnalités différents était un désastre”, a-t-il poursuivi.

« Mais personne ne l’avait prédit. Harry pense maintenant qu’il a été piégé en tant que membre de la famille royale… et que William l’est actuellement mais ne le sait pas.

“La rupture entre eux, longtemps rapportée et confirmée pour la première fois dans le documentaire d’ITV sur leur voyage en Afrique du Sud, est publique et sérieuse.

“C’est son mariage avec Meghan qui l’a incontestablement changé.”