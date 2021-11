Le prince Harry interdit de porter l’uniforme militaire malgré la remise du prix | Royale | Nouvelles

Bien que le duc de Sussex ait servi à deux reprises en Afghanistan, il ne pourra pas porter son uniforme militaire car il a été déchu de ses titres honorifiques. Harry a perdu ses titres après que lui et Meghan Markle ont annoncé en mars de l’année dernière qu’ils abandonnaient leur vie en tant que membres de la famille royale pour tracer leur propre chemin à l’étranger.

Le prince aurait interrogé la reine sur la possibilité de conserver ses titres, dans ce qui a été décrit comme un rôle à moitié sorti.

Mais un tel plan a fait l’objet d’un veto et le titre a été repris, ainsi que son rôle de commandant honoraire de l’air de la RAF Honington dans le Suffolk et de commodore en chef des petits navires et de la plongée, Royal Naval Command.

Ils vivent maintenant dans un manoir de plusieurs millions de dollars à Montecito, à Santa Barbara en Californie, avec leurs enfants Archie et Lilibet.

Ils avaient d’abord déménagé sur l’île de Vancouver au Canada.

LIRE LA SUITE:

La reine n’abdiquera jamais malgré « une énorme pression »

Harry avait également voulu conserver le titre de capitaine général des Royal Marines mais n’a pas pu le faire.

Cela signifie qu’il devra porter des vêtements simples lorsqu’il remettra des prix lors du gala Salute to Freedom le 10 novembre.

Il pourra toutefois épingler ses quatre médailles sur son costume pour marquer l’occasion spéciale.

L’événement rendra hommage à « ceux qui ont servi dans les forces américaines, défendant l’Amérique, avec des prix honorant ceux qui ont « fait preuve de courage et de persévérance face à un grand danger ou à une lutte personnelle ».

Les organisateurs ont déclaré: « Le gala Salute to Freedom de l’Intrepid Museum reconnaît le leadership extraordinaire et honore les hommes et les femmes courageux qui servent pour la défense de notre nation. »

Susan Marenoff-Zausner, présidente de l’Intrepid Museum, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de décerner les premiers prix Intrepid Valor à cinq personnes incroyables qui ont dépassé les attentes et persévéré dans des circonstances extraordinaires.

A NE PAS MANQUER :

Les Royal Marines dominent les troupes américaines [INSIGHT]

Le Brexit gagne alors que Boris rompt les relations avec la Chine et surpasse l’UE [REVEAL]

Joe Biden lance le défi avec un contrat de missiles de 650 millions de dollars [REPORT]

Elle a ajouté: « C’est un principe fondamental de notre institution d’être là pour nos militaires et anciens combattants, qui sont toujours là pour nous tous.

« L’une des façons dont nous remplissons cet engagement est d’offrir des programmes significatifs qui aident les anciens combattants à réintégrer la vie civile et à établir des liens et une communauté, y compris ceux qui traitent spécifiquement de la santé mentale. »

Parlant du rôle que jouerait Harry, Mme Marenoff-Zausner a déclaré: « Nous sommes très reconnaissants au prince Harry, le duc de Sussex d’avoir honoré et amplifié les histoires de ces héros et d’avoir aidé à sensibiliser au soutien en matière de santé mentale pour nos hommes et nos femmes en uniforme. »

Harry a servi dans l’armée pendant dix ans, atteignant le grade de capitaine et entreprenant deux tournées en Afghanistan.

Il continue de travailler pour soutenir ses collègues militaires, en promouvant le soutien aux hommes et aux femmes blessés alors qu’ils s’adaptent à la vie après une blessure.

Harry a réussi son Regular Commissions Board (RCB), la qualification nécessaire pour s’entraîner à Sandhurst, en septembre 2004.

En signe de respect pour le personnel militaire blessé, Harry a lancé les « Jeux Invictus » en 2014.

Lors du lancement des Jeux, il a déclaré : « J’ai été témoin de première main de la façon dont le pouvoir du sport peut avoir un impact positif sur la vie des militaires blessés, blessés et malades dans leur cheminement vers le rétablissement.