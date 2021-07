Le prince Harry interrogé pour une réclamation «financièrement coupée» au milieu des rapports annuels des finances royales | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex a déclaré à Oprah Winfrey en mars: «L’accord Netflix a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement coupé financièrement et je devais assurer la sécurité pour nous. [They cut me off] au premier trimestre 2020. Mais j’ai ce que ma mère m’a laissé et, sans cela, nous ne serions pas en mesure de le faire.

Cependant, un porte-parole principal de Clarence House a déclaré à la BBC que Harry avait reçu une “somme substantielle” du prince Charles après sa décision de quitter la famille royale.

L’examen annuel du prince de Galles a montré un financement pour les activités du duc et de la duchesse de Cambridge et du duc et de la duchesse de Sussex avec 4,4 millions de livres sterling affectées à la rubrique.

On ne sait pas combien de cela est allé aux Sussex, mais le porte-parole a insisté sur le fait qu’ils étaient financés jusqu’à l’été 2020.

Ils ont déclaré: «Comme nous nous en souviendrons tous en janvier 2020, lorsque le duc et la duchesse ont annoncé qu’ils allaient s’éloigner de la famille qui travaillait, le duc a déclaré qu’ils travailleraient pour être financièrement indépendants.

« Le prince de Galles a alloué une somme substantielle pour les accompagner dans cette transition.

« Ce financement a cessé à l’été de l’année dernière. Le couple est maintenant financièrement indépendant.

M. Myers a déclaré que ces derniers commentaires sont potentiellement “en contradiction” avec ce que Harry a dit à Oprah Winfrey – que sa famille l’a coupé financièrement au premier trimestre 2020.

Cependant, M. Myers s’est demandé pourquoi Harry avait utilisé un tel langage dans l’interview s’il avait en fait reçu “beaucoup d’argent” comme une sorte d’indemnité de départ de son père.

Cela s’ajoutait à la somme d’argent considérable qu’ils avaient déjà de l’héritage de Harry du travail d’acteur de Diana et Meghan.

M. Myers a déclaré: “Je pense que lire entre les lignes est le suivant: le prince Charles a donné énormément d’argent aux Sussex en plus de l’énorme somme d’argent qu’ils ont déjà de manière indépendante, alors on peut se demander pourquoi en effet ils utilisaient un tel langage dans le Entretien avec Oprah Winfrey.

Harry et sa femme Meghan Markle et maintenant financièrement indépendants grâce à des accords lucratifs signés avec Netflix et Spotify.

On pense que ces accords valent respectivement 100 millions de livres sterling et 30 millions de livres sterling.

Leur premier projet avec Netflix est un documentaire sur les Invictus Games, un événement sportif organisé par le duc de Sussex au cours duquel des militaires, des femmes et des vétérans blessés s’affrontent dans des sports de style paralympique.

Ils ont sorti un épisode de leur podcast Spotify, un spécial vacances en décembre 2020.

Cependant, il n’y a actuellement aucune nouvelle sur la date de sortie des nouveaux épisodes.

Outre ces projets, Harry a réalisé une série avec Oprah Winfrey pour AppleTV + sur la santé mentale et le couple a coprésidé l’événement Vax Live qui a remporté un vif succès, qui a permis de collecter des fonds pour une distribution équitable des vaccins dans le monde entier.

