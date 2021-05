Le prince Harry lâche CINQ bombes sur la famille royale avec son interview | Royal | Nouvelles

S’adressant à l’acteur américain Dax Shepard pour son podcast Armchair Expert, Harry faisait la promotion de sa nouvelle série Apple TV + sur la santé mentale, The Me You Can’t See, avec Oprah Winfrey, qui sortira la semaine prochaine. L’interview a suscité une nouvelle série d’appels pour que le duc et la duchesse de Sussex fassent retirer leurs titres royaux en raison d’un certain nombre de commentaires controversés du duc. Nous avons arrondi les cinq affirmations choquantes que Harry a faites contre la famille royale.

Il a critiqué la parentalité du prince Charles

Le prince a dit à propos de son père: «Il n’y a pas de blâme. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, Je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, fondamentalement.

«Soudain, j’ai commencé à le reconstituer et à dire ‘OK, alors c’est là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je sais cela de sa vie, je sais aussi que c’est lié à ses parents, donc ça veut dire qu’il m’a traité le comment il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants?

«Et bien me voici, j’ai déménagé toute ma famille aux États-Unis, ce n’était pas le plan, mais parfois vous devez prendre des décisions et donner la priorité à votre famille et à votre santé mentale.

La famille royale a des douleurs génétiques

Dans des commentaires que l’on pense généralement à propos de sa mère, la princesse Diana, le prince a déclaré qu’il voulait du changement pour son fils Archie et la fille à naître du couple, prévu cet été.

Il a déclaré: «C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire le plus possible pour essayer de dire: ‘Vous savez ce qui m’est arrivé, je vais m’assurer cela ne vous arrive pas. ”

Il a également décrit la liberté qu’il ressentait en vivant loin de la bulle royale de Los Angeles.

Il a dit: «Je peux réellement lever la tête et je me sens différent, mes épaules sont tombées, alors ayez les siennes, vous pouvez vous promener en vous sentant un peu plus libre, je peux emmener Archie à l’arrière de mon vélo, je ne l’aurais jamais fait. eu la chance de le faire.

Il a commencé la thérapie à cause de Meghan

Le prince Harry a également expliqué comment il avait commencé la thérapie après une conversation avec sa femme, qui «l’a vu tout de suite».

Il a dit: “Elle pouvait dire que j’avais mal et que certaines choses qui étaient hors de mon contrôle me mettraient vraiment en colère, cela ferait bouillir mon sang.”

Il a dit que la thérapie l’avait aidé à «arracher sa tête du sable» et lui avait fait comprendre qu’il avait besoin d’utiliser sa position privilégiée pour aider les autres.