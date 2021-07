Le prince Harry manquera alors que William participe à la précieuse tradition caritative royale | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, est un passionné de polo et participait à un match de charité annuel avec son frère, le prince William, 39 ans. L’année dernière, l’événement n’a pas eu lieu à cause de la pandémie et malgré le fait qu’il a quitté le cabinet et déménagé au USA, Harry ne serait pas passé à côté. Mais le duc de Sussex ne sera pas présent car William jouera le match de charité demain.

William aidera à collecter des fonds pour plusieurs organisations caritatives qu’il soutient lors de la Out-Sourcing Inc Royal Charity Polo Cup 2021 au Guards Polo Club, vendredi.

Journaliste royal et ami des Sussex, Omid Scobie a tweeté plus tôt cette semaine: “Le prince William jouera dans un match de polo caritatif vendredi au @guardspoloclub pour collecter des fonds pour des œuvres de bienfaisance soutenues par les Cambridges, notamment @centrepointuk, @EACH_hospices, @family_action , @FieldsInTrust, @ForwardTrust, @LDNairamb, @MountainResqUK et @tusk_org.”

Un communiqué de presse de Kensington Palace à propos de l’événement a confirmé: “Le duc de Cambridge participera à la Out-Sourcing Inc Royal Charity Polo Cup 2021 au Guards Polo Club, le vendredi 9 juillet.”

L’argent généré ira à des organisations telles que Centrepoint, East Anglia Children’s Hospices (EACH), Family Action, Fields in Trust, The Forward Trust, London Air Ambulance, Mountain Rescue England and Wales et Tusk.

LIRE LA SUITE: Le prochain mouvement de Meghan Markle et du prince Harry suscite la peur chez William

Lilibet est le surnom d’enfance de la reine et après l’annonce du nom du nouveau bébé Sussex, il y a eu des rapports contradictoires quant à savoir si Harry et Meghan ont demandé la permission de la reine.

Les Sussex devraient être basés aux États-Unis à temps plein à l’avenir.

Ils ne sont pas retournés au Royaume-Uni en famille depuis 2019.

On espère que Harry et Meghan pourraient revenir en Grande-Bretagne avec leurs deux enfants pour participer aux célébrations du jubilé de platine de la reine l’année prochaine.