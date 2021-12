Le prince Harry, Meghan, Lilibet et Archie pourraient retourner au Royaume-Uni pour honorer le prince Philip | Royale | Des nouvelles

Le prince Philip est décédé le 9 avril de cette année, à l’âge de 99 ans. Ses funérailles ont eu lieu plus tard dans le mois. Maintenant, Buckingham Palace a annoncé qu’un événement se tiendrait autour de l’anniversaire de son décès.

Les funérailles de Philip ont été une affaire discrète, en ce qui concerne les événements royaux, en raison des restrictions de Covid.

La reine s’est assise seule dans la chapelle St George du château de Windsor tout en portant un masque facial.

La famille espère probablement une affaire plus ouverte lors de l’événement de l’année prochaine, avec un plus grand nombre de membres de la famille et de proches présents pour célébrer sa vie.

Selon Buckingham Palace, un service d’action de grâces pour la vie de Philip aura lieu au printemps 2022.

Celui-ci se tiendra à l’abbaye de Westminster.

Philip est décédé à l’âge de 99 ans en avril.

L’événement pourrait être une opportunité appropriée pour le prince Harry et Meghan Markle de retourner au Royaume-Uni, avec leurs deux enfants.

Harry a assisté aux funérailles de son grand-père en avril, mais pas Meghan.

Ils ont exercé leurs dernières fonctions en tant que membres dirigeants de la famille royale en mars de la même année.

L’expert royal Richard Fitzwilliams pense que l’émission de Noël de la reine de cette année comportera probablement un hommage à Philip.

Il a déclaré à Express.co.uk: « La reine, dans son message de Noël, rendra sans aucun doute hommage à sa » force et à son séjour « .

« En 73 ans de mariage, ils n’ont été séparés que pour un seul Noël, lorsqu’il était à l’étranger sur le Royal Yacht Britannia en 1956.

« Elle est susceptible d’avoir une photo ou des photographies de lui sur son bureau en hommage. »

M. Fitzwilliams a ajouté: « Il s’agissait de l’un des grands partenariats royaux et il était son conseiller le plus proche qui lui manquera beaucoup, surtout pendant la saison des fêtes. »

Il a déclaré que la reine mentionnerait également probablement la COP26, le G7 et, bien sûr, Covid dans son discours de Noël.