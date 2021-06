Le prince Harry mentionne son frère William avant le dévoilement de la statue

T

e duc de Sussex a mentionné son frère le prince William lors de sa première apparition officielle depuis son arrivée au Royaume-Uni la semaine dernière.

Cela survient alors que le couple devrait assister conjointement au dévoilement d’une statue dédiée à leur mère, la princesse Diana, au palais de Kensington jeudi.

La relation du prince Harry et du prince William a fait l’objet d’un examen minutieux à la suite de la décision du premier de se retirer de ses fonctions royales et de déménager en Californie avec son épouse Meghan Markle.

Dans la vidéo, il a parlé avec émotion de la croyance de sa mère dans le pouvoir des jeunes de « changer le monde » avant le dévoilement de la statue de Diana.

Il a déclaré: «Plus tard cette semaine, mon frère et moi reconnaissons ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, et elle serait si fière de vous tous pour vivre une vie authentique avec un but et avec compassion pour les autres.

LIRE LA SUITE

« Notre mère croyait que les jeunes ont le pouvoir de changer le monde.

«Elle croyait en votre force parce qu’elle la voyait jour après jour et sur les visages de jeunes exactement comme vous, elle témoignait d’un enthousiasme et d’une passion sans bornes.

« Et je vois moi aussi transparaître ces mêmes valeurs comme cela se fait depuis 21 ans maintenant. Le Diana Award porte son héritage en plaçant les jeunes au centre de notre avenir – et cela n’a jamais été aussi important. »

Harry a ajouté que la princesse de Galles aurait été « fière » de plus de 300 récipiendaires du Diana Award lors d’une cérémonie virtuelle.

Le duc a également rendu hommage aux jeunes dirigeants pour « nous avoir inspirés par votre éclat, votre détermination et votre compassion » et a déclaré qu’il s’apprêtait à marquer ce qui aurait été le 60e anniversaire de sa mère jeudi.

Dans un message préenregistré, le duc a déclaré au public en ligne : « N’ayez jamais peur de faire ce qui est juste. Défendez ce en quoi vous croyez et croyez que lorsque vous vivez dans la vérité et au service des autres, les gens le verront comme ils l’ont fait avec ma mère.

princesse Diana

/ Archives de l’AP

Harry est en quarantaine dans sa maison de Frogmore Cottage avant le dévoilement de la statue commandée par les fils de Diana pour honorer l’héritage de leur mère.

Une cérémonie organisée jeudi et en présence d’une poignée de personnes, dont la famille proche de Diana.

Le Diana Award a été créé en mémoire de Diana, princesse de Galles, et de sa foi en la prochaine génération pour changer le monde pour le mieux.

L’association caritative, qui gère des programmes de lutte contre l’intimidation et de mentorat, est unique car elle récompense également les jeunes qui effectuent un travail inspirant sans attente de récompense.

Chaque année, des milliers de jeunes sont nommés par des individus et leurs communautés pour mettre en lumière ces actes altruistes.

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse.