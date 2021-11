Le prince Harry met en garde contre la crise humanitaire de la désinformation : « J’ai perdu ma mère à cause de ça » | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex, qui vit en Californie avec Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales, participe à une discussion sur la désinformation lors du sommet RE: WIRED organisé par le magazine Wired.

Harry rejoint la responsable de la recherche technique de l’Observatoire Internet de Stanford, Renee DiResta, et le coprésident de la Commission Aspen sur les troubles de l’information et président de Color Of Change, Rashad Robinson, pour la discussion avec le rédacteur en chef de Wired, Steven Levy.

Au cours de la discussion, Harry a décrit la désinformation comme une « crise humanitaire mondiale ».

Il a déclaré: « J’ai perdu ma mère à cause de cette rage auto-fabriquée.

« Et évidemment, je suis déterminé à ne pas perdre la mère de mes enfants à cause de la même chose. »

Le duc a ajouté: « L’ampleur de la désinformation est maintenant terrifiante. »

L’apparition de Harry à l’événement virtuel intervient après que la duchesse de Sussex a pris la parole lors du sommet en ligne DealBook du New York Times sur la façon dont les femmes peuvent atteindre la parité économique et professionnelle plus tôt mardi.

Il a été annoncé la semaine dernière que Harry participerait à l’événement de désinformation.

Les organisateurs ont déclaré: « Le duc de Sussex se joint à des experts en désinformation pour une session intitulée The Internet Lie Machine, qui examinera le coût réel d’un mensonge sur Internet – pour nous-mêmes, nos communautés et nos sociétés.

« Alors que les algorithmes des médias sociaux récompensent la valeur du choc par rapport à la réalité, alors que la frontière entre les faits et la fiction s’affaiblit chaque jour, alors que la propagande médiatique et la haine en ligne se multiplient, le panel examinera comment nous en sommes arrivés là et, peut-être plus important encore : comment nous pouvons obtenir sortir de ce gâchis. »

Harry est répertorié comme le co-fondateur d’Archewell dans le matériel publicitaire de l’événement de désinformation.

La conférence fait partie d’un événement de deux jours qui est présenté comme « une série de conversations virtuelles entre des technologues et des leaders de la science, de la cybersécurité, de l’art et du divertissement qui réfléchissent sérieusement aux conséquences de la technologie sur la société, l’économie, la durabilité et notre futur ».

Il visera à « s’attaquer à certains des défis les plus critiques du monde et à explorer les solutions durables et stratégiques nécessaires pour relever ces défis, de l’action communautaire à l’innovation héroïque ».

Harry et Meghan vivent à Montecito après avoir pris leur retraite en tant que membres de la famille royale en mars 2020.

Le couple s’est installé aux États-Unis avec leurs deux enfants Archie et Lili.

Les Sussex ont signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify alors qu’ils poursuivent une nouvelle vie de liberté personnelle et financière en Amérique.

PLUS À VENIR